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Новости > В РПЦ напомнили, что вынужденно провозгласили свою автокефалию, когда Константинопольский Патриарх подписал унию с Римом

В РПЦ напомнили, что вынужденно провозгласили свою автокефалию, когда Константинопольский Патриарх подписал унию с Римом

Александра Кудрявцева
16.12.20 13:30
729
В РПЦ напомнили, что вынужденно провозгласили свою автокефалию, когда Константинопольский Патриарх подписал унию с Римом

Главное: Русская Церковь провозгласила свою автокефалию, когда Константинопольский Патриарх подписал унию с Римом, то есть на Константинопольском престоле не было православного Патриарха, а был патриарх-униат.

Детали: Как сообщает patriarchia.ru, об этом глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал в интервью для греческой газеты «Катимерини».

«Русская Церковь не получала никакого томоса об автокефалии от Константинопольской Церкви. Мы уже пятьсот с лишним лет живем без такого томоса. Русская Церковь провозгласила свою автокефалию, когда Константинопольский Патриарх подписал унию с Римом, то есть на Константинопольском престоле не было православного Патриарха. Тогда пришлось нашим архиереям собраться и без санкции Константинополя избрать своего Митрополита. Впоследствии на Руси было учреждено Патриаршество, и когда это произошло, были получены грамоты, подписанные не одним Вселенским Патриархом, а всеми восточными Патриархами. Они признали Московского Патриарха пятым по диптиху, и признали именно в сане Патриарха. Поэтому неправы те, кто сейчас нам рассказывает, будто Константинопольский Патриарх, видите ли, имел право предоставить автокефалию Украине. Никакого права он не имел. Это нельзя делать без согласия украинского церковного народа и украинского епископата, без согласия Русской Церкви», — объяснил митрополит Иларион.

Владыка напомнил, что Церковь не видит необходимости прислушиваться к аргументам политического толка.

«Прислушиваться надо к воле епископата, духовенства и церковного народа. С чего начиналась любая автокефалия в церковной истории? С того, что та или иная Церковь заявляла о своем желании получить самостоятельность..Константинополь пошел на сознательное нарушение церковных канонов для того, чтобы навредить Русской Православной Церкви, как, к сожалению, случалось и в прошлом. ...Например, нашему Патриарху-исповеднику святителю Тихону было направлено письмо, в котором говорилось: мы предлагаем вам немедленно отречься от Патриаршего престола и вообще считаем, что Патриаршество в России должно быть упразднено. Эти действия предпринимались Константинополем в то время, когда Русская Церковь подвергалась гонениям, причем об этом знал весь мир. Наших священников расстреливали, храмы взрывали, монастыри уничтожали, а Константинопольский Патриархат поддерживал раскол внутри Русской Церкви. Сейчас же Константинопольский Патриархат поддержал раскол внутри Украинской Церкви», — отметил митрополит Иларион.

Архиерей подчеркнул, что сохранение канонического порядка и единства в Православии — главная задача Церкви.

«Нас никакая империя не интересует — нас интересует Церковь, которая существует в реальности, то есть единая Русская Православная Церковь, у которой более 100 миллионов верующих, более 40 тысяч приходов, около тысячи монастырей. Ее мы хотим сохранить вне зависимости от того, какие политические границы возникают на каноническом пространстве Русской Православной Церкви», — заключил владыка.

В тему: В РПЦ предлагают Варфоломею встретиться с семьями священников УПЦ, которые были выброшены из храмов.

 
 
Тэги: Митрополит Иларион, РПЦ, новости православия

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