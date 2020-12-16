В Киеве десятки домов остались без воды

Главное: В Киеве холодное водоснабжение отсутствует у десятков домов. Ремонтные бригады занимаются устранением проблемы.

Детали: В Киеве без воды остались десятки домов. Сейчас проходят ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба «Киевводоканала».

Сейчас временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

— пров. Лабораторный, 22, 24, 26, 26А, 9;

— ул. Туровская, 12;

— ул. Азербайджанская, 40;

— ул. Рогозовская, 5, 5А, 10Б;

— ул. Опришківська, 40А;

— пров. Салютный, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16;

— ул. Бакинская, 37-41;

— пр-т. Академика Королева, 24, 24А;

— ул. Булгакова, 16, 18;

— пр-т. Леся Курбаса, 9Е;

— ул. Машиностроительная, 48.

В тему: В Киеве на Шулявском мосту произошло серьезное ЧП. Сразу три новых столба упали на проезжающие автомобили.

Момент падения попал на видео.