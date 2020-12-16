В Киеве десятки домов остались без воды

Главное: В Киеве холодное водоснабжение отсутствует у десятков домов. Ремонтные бригады занимаются устранением проблемы.
Детали: В Киеве без воды остались десятки домов. Сейчас проходят ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба «Киевводоканала».
Сейчас временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:
— пров. Лабораторный, 22, 24, 26, 26А, 9;
— ул. Туровская, 12;
— ул. Азербайджанская, 40;
— ул. Рогозовская, 5, 5А, 10Б;
— ул. Опришківська, 40А;
— пров. Салютный, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16;
— ул. Бакинская, 37-41;
— пр-т. Академика Королева, 24, 24А;
— ул. Булгакова, 16, 18;
— пр-т. Леся Курбаса, 9Е;
— ул. Машиностроительная, 48.
В тему: В Киеве на Шулявском мосту произошло серьезное ЧП. Сразу три новых столба упали на проезжающие автомобили.
Момент падения попал на видео.