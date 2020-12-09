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Новости > «Динамо» со скрипом вышло в плей-офф Лиги Европы

«Динамо» со скрипом вышло в плей-офф Лиги Европы

Абелардо
08.12.20 23:48
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«Динамо» со скрипом вышло в плей-офф Лиги Европы

Главное: Киевское «Динамо» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов на своем поле принимало венгерский «Ференцварош». Подопечные Мирчи Луческу одержали тяжелейшую победу 1:0 и вышли в евровесну.

Детали: Сегодня, 8 декабря, киевское «Динамо» провело свой последний матч на групповом этапе Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», соперником украинского вице-чемпиона был венгерский «Ференцварош».

Перед обеими командами стояла одна и та же задача — пробиться в плей-офф Лиги Европы. И если венграм нужна была только победа, то хозяев поля устраивала и ничья, правда, не больше, чем 2:2. 3:3, 4:4 и далее нас не устраивало.

С самого начала встречи гости играли намного активнее, ведь именно им нужно было во что бы то ни стало забивать. Впрочем, киевляне довольно грамотно оборонялись, не особо спеша при этом контратаковать. Как итог на перерыв команды ушли при нулевой ничьей.

Вторую половину встречи снова активнее начали гости и имели неплохой шанс для того, чтобы выйти вперед, но свою команду выручил Бущан. А на 60-й минуте хозяева поля довольно неожиданно вышли вперед: после навеса со штрафного в исполнении Де Пены головой точно пробил Попов. Примечательно, что в этом эпизоде с Денисом не доиграл воспитанник «Динамо» Дмитрий Харатин.

Буквально сразу же украинец Зубков мог сравнивать, но снова на высоте был Бущан. После этого игра на время успокоилась и переместилась в центр поля. Временами команды поочередно подходили к чужим воротам, но без особого успеха.

Под конец встречи оба тренера сделали много замен, которая максимально успокоила игру. Более того, именно у ворот гостей начали возникать моменты. Но до финального свистка счет на табло не изменился — очень трудная победа «Динамо» со счетом 1:0. И, таким образом, именно киевляне вышли в плей-офф Лиги Европы с третьего места.

В тему: Киевское «Динамо» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде играло против туринского «Ювентуса» и, увы, не смогло ничего противопоставить — поражение 0:3.

Тэги: Киев, футбол, Лига чемпионов, спорт, Динамо, ФК Динамо Киев

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