Ученые из США выяснили кое-что интересное о жизни на Марсе

Главное: Американские ученые установили места на Марсе, где когда-то могла присутствовать жизнь.

Детали: Ученые Ратгерского университета в США нашли места, где могла существовать инопланетная жизнь на Марсе, когда на нем еще присутствовала жидкая вода. Как сообщает Lenta.ru, в то время Солнце было холоднее и менее ярким, поэтому климат на планете был недостаточно влажным и теплым для живых организмов. Однако жизнь могла существовать под поверхностью, поддерживаемая теплом геотермальных источников.

Как показывают климатические модели, 3,7-4,1 млрд лет назад температура на поверхности Марса едва достигала −0,15 градуса Цельсия, но в недрах планеты было достаточно тепло, чтобы грунтовые воды существовали в жидком виде. Дополнительное тепло обеспечивали также удары метеоритов.

Согласно выводам ученых, именно подземные водоемы могут служить подходящей средой обитания для живых организмов и до сих пор существовать где-то под поверхностью.

В тему: В июне 2010 года геофизики из Колорадского университета в Боулдере (США) с помощью самого масштабного анализа марсианского ландшафта и грунта в истории доказали, что примерно 3 миллиарда лет назад треть поверхности красной планеты покрывал океан жидкой воды, в который впадали реки, а в атмосфере формировались облака и шли дожди.

Осенью того же года исследователи установили, что вода, которая заполняла существовавшие на Марсе океаны, проникла на поверхность планеты сквозь многочисленные трещины.

В 2015 году данные с марсохода Curiosity указали на то, что вода присутствует на Красной планете не только в ледниках. Близко к поверхности Марса, скорее всего, присутствует слой жидкости.

Согласно исследованию физиков из Нантского университета, ранее замеченные изменения в рельефе поверхности Марса могут происходить из-за потоков жидкой воды, вскипающей при низком давлении атмосферы. Такие потоки возникают весной во время таяния водных льдов.

Осенью 2016 года международная группа ученых под руководством Кристиана Шредера из Стерлингского университета пришла к выводу, что Марс лишился жидкой воды несколько десятков миллионов лет назад.

В декабре того же года марсоход «Кьюриосити» впервые обнаружил на поверхности Марса бор, наличие которого может указывать на то, что когда-то вода на Красной планете была пригодна для существования жизни.

Летом 2017 года ровер Opportunity обнаружил на краю марсианского кратера Эндевор камни, которые, вероятно, в древности переносились сильным речным течением.

Тогда же группа ученых из Университета Джона Хопкинса, повторно проанализировав данные орбитального аппарата Mars Odyssey, обнаружила, что под поверхностью Марса около экватора находится большое количество воды в виде льда.

В октябре 2020 года итальянские ученые обнаружили на Марсе целую сеть соленых водоемов. Они находятся на глубине около 1,5 километров под поверхностью планеты и повышают вероятность существования жизни на ней.