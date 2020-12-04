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Новости > Митрополит Августин: Все общины захваченных в Белоцерковской епархии храмов остались верными УПЦ

Митрополит Августин: Все общины захваченных в Белоцерковской епархии храмов остались верными УПЦ

Александра Кудрявцева
04.12.20 14:45
182
Митрополит Августин: Все общины захваченных в Белоцерковской епархии храмов остались верными УПЦ

Главное: Из более чем 250 приходов Белоцерковской епархии в период массового церковного рейдерства активисты ПЦУ захватили только три храма.

Детали: Об этом митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин (Маркевич) рассказал в комментарии «Першому Козацькому», сообщает Центр информации УПЦ.

«У нас захвачено три храма, но общины не перешли никуда. И это была для меня приятная неожиданность: люди держатся вместе, уважают священников, священники ощущают братское единство», — рассказал митрополит Августин.

В настоящее время, по словам владыки, в епархии строятся около 20 храмов, и, если бы не карантин, часть из них в этом году уже были бы открыты.

«Молимся за то, чтобы скорее это напряжение прошло, потому что в психологическом, моральном плане, карантин подавляет. <...> Призываю людей быть благоразумными, доверяться Богу и помнить, что без Его святой воли ничего не бывает», — заключил митрополит Августин.

В тему: Сегодня православные отмечают Введение во храм Богородицы.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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