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Новости > Сегодня православные отмечают Введение во храм Богородицы

Сегодня православные отмечают Введение во храм Богородицы

Александра Кудрявцева
04.12.20 10:59
118
Сегодня православные отмечают Введение во храм Богородицы

Главное: Великий христианский праздник Введения, другими словами — входа, во храм Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым непереходящим, то есть неподвижным, праздникам Православной Церкви и отмечается 4 декабря по новому стилю.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, основанием служит церковное предание о том, как в трехлетнем возрасте родители торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь.

Праздник Введения установился еще на заре христианства. В Православии он получил широкое распространение в девятом веке.

Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молились о том, чтобы Господь послал им ребенка, так как пара была бездетна. Они дали обет, что если родится дитя, посвятить его на служение Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание.

Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песен и с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил Богоотроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней.

Младенец Мария, как только Ее поставили на первую ступень, быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник Захария, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святая святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью.

Все присутствовавшие в храме удивлялись необыкновенному событию.

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. Мария оставалась на воспитании в храме вплоть до совершеннолетия, то есть до пятнадцатилетнего возраста, после чего Она была выдана замуж за пожилого вдовца плотника Иосифа.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Богородицы от младенчества до вознесения на Небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. Но в Церковном предании сохранились сведения о том, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу.

В тему: Митрополит Онуфрий расскажет, какая молитва является сильной.

 
 
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