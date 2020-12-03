Митрополит Онуфрий расскажет, какая молитва является сильной

Главное: Самая сильная молитва — та, которая произнесена с верой и смирением.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 5 декабря, в 05:55 на «Интере».

«Мы думаем, что сильной молитвой является молитва, в которой еще не успел сказать „Аминь“, а Бог уже выполнил. На самом деле, сильной молитвой является не та молитва, которую Бог сразу выполняет, а молитва, которая является долговременной, совершается с большим терпением, с верой, смирением», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал о сути Рождественского поста.

В тему: В Киево-Печерской лавре в праздник Введения Богородицы состоится 7 литургий.