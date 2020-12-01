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Новости > В Кремле свел счеты с жизнью личный охранник Путина

В Кремле свел счеты с жизнью личный охранник Путина

Александр Панько
30.11.20 15:28
2385
В Кремле свел счеты с жизнью личный охранник Путина

Главное: В Кремле во время службы покончил с собой сотрудник подразделения, отвечающего за личную охрану Владимира Путина. Это уже второй подобный случай за год.

Детали: В Москве на территории Кремля застрелился сотрудник подразделения, отвечающего за личную охрану президента России Владимира Путина. Как сообщает в Telegram «Baza», сотрудник 5-го отдела УЛО СОМ ФСО России Михаил Захаров покончил с собой во время службы.

Супруге, с которой Захаров должен был вскоре развестись, не сообщили о суициде, рассказав лишь о смерти ее мужа.

Отмечается, что причиной суицида могло стать «равнодушное отношение руководства ФСО к условиям работы сотрудника и многочисленные переработки» — в одну из последних смен Захаров находился на работе более 15 часов.

личный охранник Владимира Путина Михаил Захаров

По словам коллег погибшего, в ФСО ощущается нехватка кадров — оставшиеся на службе вынуждены работать и за себя, и «за того парня», причем без доплат.

О возрасте покончившего с собой не сообщается.

Гибель Захарова стала второй в ФСО за год. 15 марта в Москве нашли мертвым 24-летнего снайпера ФСО из охраны президента РФ: причиной смерти мужчины стало огнестрельное ранение в голову. Тело бойца ФСО обнаружил знакомый, пришедший его проведать – погибший несколько дней не выходил на связь. Дверь его квартиры была заперта изнутри, и обнаружившему его тело мужчине пришлось забраться через окно на кухне.

Рядом с телом снайпера лежал пистолет “Оса”. Следователи не исключали, что боец мог совершить самоубийство. Погибший служил в воинской части №11488, где числятся снайперы, которые обеспечивают безопасность первого лица государства.

В тему: В феврале нынешнего года в Чертановском районном суде Москвы покончил с собой бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов.

Тэги: общество, Владимир Путин, Москва, самоубийство, Кремль, охранник

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