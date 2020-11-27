В УПЦ рассказали, как на епископов Кипрской Церкви оказывалось давление в решении «украинского вопроса»

Главное: Между заседаниями Священного Синода 23 и 25 ноября на архиереев Кипрской Церкви оказывалось давление со стороны архиепископа.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич рассказал в интервью каналу «Перший Козацький».

Спикер УПЦ объяснил, что аргументы семи митрополитов против ПЦУ ввели в ступор Синод Кипрской Церкви.

Во время первого заседания Синода Кипрской Церкви по украинскому вопросу некоторые митрополиты предоставили свои исследования проблемы ПЦУ, где говорилось о том, ПЦУ не имеет апостольского преемства, рассказал протоиерей Николай.

«Говорились и другие аргументы, которые весь Синод Кипрской Православной Церкви поставил в ступор. Именно поэтому в этот день они ничего не смогли принять и попросили два дня отсрочки, чтобы ознакомиться детально, прочитать все эти аргументы митрополитов, которые выступали против», — объяснил спикер УПЦ.

Священник подчеркнул, что когда речь идет о богословской сути украинского церковного вопроса, то оппонентам УПЦ нечего сказать.

«Потому что здесь нечем крыть, — объяснил он. — Апостольского преемства нет? Нет. Священнические рукоположения, принятые в расколе, недействительны? Недействительны. То, что они создали здесь параллельную юрисдикцию, это правильно? Нет, это неправильно».

В тему: В УПЦ считают решение Кипрского Синода по ПЦУ свидетельством раскола в Церкви.