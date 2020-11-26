В УПЦ считают решение Кипрского Синода по ПЦУ свидетельством раскола в Церкви

Главное: Решение Священного Синода Кипрской Православной Церкви не означает признания раскольнической Православной церкви Украины, среди кипрских иерархов налицо конфликт по этому поводу.

Детали: Об этом в комментарии РИА Новости заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви митрополит Нежинский и Прилукский Климент.

«Из Кипра сегодня звучит порою диаметрально противоположная информация о том, что же принял Синод, — отметил митрополит. — То, как о решении написано в официальном коммюнике, — можно говорить, что оно совершенно неграмотно в богословском смысле. Синод не признал ПЦУ. Большинство синодалов об этом не голосовало. Дабы избежать открытого конфликта в Церкви, Синод решил, дословно, не противоречить предстоятелю Кипрский Церкви в поминовении Епифания Думенко».

По мнению митрополита Климента, решение архиереев Кипрской Церкви, которые не смогли прийти к общему мнению, может свидетельствовать, что «данным решением они договорились лишь о том, что их предстоятель пусть делает что хочет, а они будут продолжать придерживаться своих позиций».

Кроме того, добавил он, в обнародованном коммюнике прямо говорится о существующей угрозе раскола Церкви.

«Думаю, что это говорит о серьезной внутренней проблеме, которая возникла внутри самой Кипрской Церкви. Конфликт есть, как бы его ни пытались прикрыть. И он будет давать о себе знать при каждом удобном случае», — заключил митрополит Климент.

В тему: Кипрский митрополит назвал решение Священного Синода по признанию ПЦУ неканоническим и противоречащим церковной традиции.