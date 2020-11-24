В Кремле объяснили, почему президент России до сих пор не воспользовался российской вакциной от коронавируса

Главное: В Кремле признали, что российская «вакцина от коронавируса» до сих пор не сертифицирована. Именно поэтому ей все еще не воспользовался президент Владимир Путин.

Детали: Президент России Владимир Путин не делал прививку российской вакциной от коронавируса. Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, тот не может стать добровольцем для ее испытания из-за занимаемой должности.

«В качестве добровольца глава государства не может принимать участие в вакцинации. Это невозможно», — заявил Песков, добавив, что «президент не может использовать не сертифицированную вакцину».

При этом он подтвердил, что российская вакцина не прошла третью фазу испытания и вакцинация в РФ еще не началась.

В тему: 11 августа 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса и одна из его дочерей уже якобы испытала ее на себе.

При этом специалисты по всему миру, и даже России, сомневаются в ее безопасности, так как препарат так и не прошел должных клинических испытаний.