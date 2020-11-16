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Новости > От коронавируса умер мэр Конотопа

От коронавируса умер мэр Конотопа

Автор: «Фраза»
16.11.20 10:59
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От коронавируса умер мэр Конотопа

Главное: От осложнений, связанных с коронавирусной болезнью, умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Еще в конце октября он сообщал, что пошел на поправку.

Детали: Умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Он болел коронавирусной болезнью. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Молоток.

«Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так», — написал парламентарий.

В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

Еще 31 октября Луговой сообщил о стабилизации своего состояния после болезни.

«Друзья. Состояние моего здоровья стабилизировалось, и уже на следующей неделе я планирую вернуться в Конотоп... Предвыборный процесс-2020 был нелегким для меня в связи с болезнью, но, слава Богу, все обошлось», — отметил тогда градоначальник.

В тему: 28 октября 2020 года от коронавирусной болезни COVID-19 умер городской голова Борисполя Анатолий Федорчук. По предварительным данным, на выборах 25 октября он одержал убедительную победу на выборах главы местной территориальной громады.

20 октября стало известно, что Мэр Новгорода-Северского Черниговской области Олег Бондаренко умер от осложнений заболевания коронавирусом.

Тэги: общество, мэр, Конотоп, новости Украины, коронавирус

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