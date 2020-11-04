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Новости > Врач назвал основные отличия обычного гриппа и коронавируса

Врач назвал основные отличия обычного гриппа и коронавируса

Агата Кловская
04.11.20 16:16
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Врач назвал основные отличия обычного гриппа и коронавируса

Главное: Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа.

Детали: В Киеве зафиксировали уже почти 10 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Между тем подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в столице уже 40 390. Чем коронавирус отличается от гриппа, пояснил врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский, сообщает ТСН.

Он, в частности, назвал основные симптомы и нюансы.

«Мы знаем, что грипп очень отличается от COVID-19. Классически мы все знаем и помним, что в случае гриппа вся ситуация и вся картина развивается очень быстро. Самые тяжелые и самые яркие симптомы мы видим в первый день. Это — высоченная температура — до 39-40 градусов. Это миалгия (мышечная боль), боль и ломота во всем теле. И это не столько боль в горле, сколько сухой кашель. Но все эти симптомы очень яркие, мощные в первый, второй, третий день. И уже у нормального здорового человека до пятого-шестого дня мы видим, как симптомы уменьшаются», — отметил врач.

По словам Дубровского, в случае коронавирусной инфекции происходит все наоборот.

«Болезнь, когда болеют средне-тяжело, она разгоняется постепенно. В первый день может не быть вообще никаких симптомов, только слабость и ломота в теле. На второй-третий день может быть температура 37,1-37,2. А уже высокая температура и тяжелые проявления — в конце первой недели болезни», — подчеркнул он.

Инфекционист отметил, что грипп не лечится так, как лечится коронавирус. И добавил, что в случае COVID-19 запрещены те препараты, которые применяются для лечения гриппа, а в случае гриппа запрещены препараты, применяемые для лечения коронавируса.

«Но у нас есть хорошая новость. У нас есть время. Первые четыре-пять суток лечение симптоматическое: запрещены гормоны, антибактериальные препараты, любые иммуностимуляторы, противовирусные. Поэтому, если мы успеваем за эти первые четыре-пять дней поставить правильный диагноз, то, когда наступит этот пятый-шестой день, от гриппа человек уже или выздоровеет, или постепенно нам станет понятно, с чем именно мы имеем дело. В случае коронавируса мы уже начинаем включать арсенал тех средств, которые для лечения COVID-19 в протоколе прописаны», — резюмировал Дубровский.

В тему: За последнюю неделю октября ОРВИ в Украине заболели в 3 раза больше человек, чем COVID-19.

Напомним, что Американский профессор поведала, есть ли связь между гриппом и коронавирусом.

Тэги: врач, общество, грипп, здоровье, новости Украины, коронавирус

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