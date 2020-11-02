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Новости > Митрополит Антоний объяснил, почему Господь никогда не творил чудеса ради чудес

Митрополит Антоний объяснил, почему Господь никогда не творил чудеса ради чудес

Александра Кудрявцева
02.11.20 17:56
515
Митрополит Антоний объяснил, почему Господь никогда не творил чудеса ради чудес

Главное: Чудеса — это милость Божия, проявление любви Бога к людям.

Детали: Христиане должны быть бдительны и не впечатляться «показушными» чудесами. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Господь никогда не творил чудеса ради чудес. Иисус Христос как Богочеловек, живя на земле, чувствовал то же, что и любой из нас. Как обычный человек, Он ничем не отличался от нас, кроме того, что был без греха. Он мог огорчаться и радоваться. Господь испытывал чувство жалости и сочувствия. К Нему взывали о помощи, и Он отзывался, помогал. Именно в этом и была мотивация для Его чудес: в желании помочь страдающему или нуждающемуся. Христос не хотел никого поразить, не был волшебником или чародеем, а когда исцелял, то просил сохранять это в тайне. Чудеса были не ради чудес, а из любви и сострадания к человеку», — объяснил митрополит Антоний.

По его мнению, в этом Господь дарует нам пример и завет: откликаться на просьбу о помощи, быть милосердными и сострадательными.

«Иисус Христос любил людей и радовался за них как за детей, был снисходительным к человеческим слабостям. Ни одного действа ради действа. Не было желания потрясти, впечатлить, а только помочь и утешить», — подчеркнул владыка.

Он напомнил, что христиане должны быть бдительны и не впечатляться «показушными» чудесами.

«Чем, согласно пророчествам, будет отличаться приход антихриста? Как раз он-то и будет удивлять и поражать, впечатлять и очаровывать „чудесами“ людей. Поэтому христиане должны быть бдительны и осторожны, не бросаться на внешние проявления и показушные, фальшивые чудеса. Настоящие чудеса вокруг нас происходят постоянно: закат солнца, подобное новому рождению наше пробуждение утром, созревание колоса из семени, зарождение жизни в утробе матери, бесконечность космоса, непознаваемость мира, непостижимость возможностей человеческого мозга. Желающий найти Бога увидит присутствие и доказательство Божьего существования, Его любви ко всему живому и Промысла о себе — в первой встречной травинке, а тех, кто не стремится найти Бога, никакие чудеса не вразумят и не убедят», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, как каждый может улучшить мир, оставаясь собой.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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