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Новости > Митрополит Антоний рассказал, как каждый может улучшить мир, оставаясь собой

Митрополит Антоний рассказал, как каждый может улучшить мир, оставаясь собой

Александра Кудрявцева
02.11.20 15:56
333
Митрополит Антоний рассказал, как каждый может улучшить мир, оставаясь собой

Главное: Наш ежедневный труд намного важнее для мира, чем громкие акции и заявления активистов, не подкрепленные делами. Об этом сказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Если мы будем на своем месте делать то, что умеем делать, то, к чему мы призваны, делать то, что умеем лучше всего — это принесет реальную пользу и нам, и окружающим. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге «Простые истины» на канале «Витражи».

«Порой мы чувствуем себя не на своем месте. Работа кажется унылой, жизнь — рутинной и бессмысленной. А вокруг шумит настоящая жизнь, в которой настоящие люди совершают настоящие подвиги, спасают планету, защищают обездоленных. В таких ситуациях человеку хочется бросить свое дело и срочно бежать „спасать мир“. Но это, несмотря на все благие намерения, обычно не удается. Скольких активистов мы видим, которые поражают мир бурной, но совершенно пустой деятельностью. Много шума, но мало смысла и мало реальных дел», — отметил митрополит Антоний.

Кроме того, он напомнил, что часто благие намерения активистов используются в корыстных целях влиятельными силами, превращая благородный порыв человека в «бездумный инструмент в чужих злых руках».

«Корень этой проблемы в гордыне и неправильном восприятии своего места в жизни. Нам может казаться, что наше дело не престижно, что мы достойны большего, и порой этот помысл маскируется под самоотверженностью и любовью к ближним. При это мы не замечаем, что чаще всего наши маленькие дела, наша рутинная работа намного важнее и действеннее, чем все громкие акции и шумно разрекламированные в прессе кампании», — подчеркнул митрополит Антоний.

Управделами УПЦ рассказал, что поможет принести настоящую пользу и нам, и миру.

«Подлинное самоотречение — это не стремление к каким-то особым подвигам, напротив, подлинное самоотречение — это честный и добросовестный, а часто и непрестижный с точки зрения обывателя, такой важный и нужный ежедневный труд на своем месте. Если мы будем на своем месте делать то, что умеем делать, то, к чему мы призваны, делать то, что умеем лучше всего — это принесет реальную пользу и нам, и окружающим. Нужно лишь оставаться самим собой», — заключил архиерей.

В тему: Управделами УПЦ обратил внимание на разрушение христианских церквей в Европе и убийства во Франции.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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