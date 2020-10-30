Управделами УПЦ обратил внимание на разрушение христианских церквей в Европе и убийства во Франции

Главное: Планомерное разрушение базовых христианских ценностей в угоду «мультикультурности» привело к усилению религиозного экстремизма в Европе. Об этом сказал управделами УПЦ митрополит Антоний.

Детели: Либерализм и «мультикультурность» не может противостоять возрастающему религиозному экстремизму, из-за которого погибают невинные люди. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Во Франции произошел очередной теракт, в ходе которого (давайте уж будем честны и называть вещи своими именами без лицемерной политкорректности) исламский радикал убил христиан.

Зверское варварское убийство с отрезанием голов в центре, казалось бы благополучного европейского города, шокировало всех. Но разве это первый подобный случай? Четыре года назад точно также исламисты пришли в католический храм во время мессы и зарезали священника.Можно также вспомнить предыдущие теракты в Париже в концертном зале „Батаклан“ и в той же Ницце, где погибли около сотни людей. Это лишь те эпизоды, которые сразу всплывают в памяти, хотя их конечно гораздо больше. И здесь напрашивается неприятный вывод, что светское правительство Франции за это время так ничего не поняло и не сделало, чтобы изменить ситуацию», — напомнил митрополит Антоний.

По мнению управделами УПЦ, проблема радикального ислама существует и без оглядки на политику европейских лидеров и особенности миграционной политики Евросоюза, но связано с рядом действий правительства.

«Все последние десятилетия правительство Франции планомерно разрушало все базовые христианские ценности, на которых зиждилась традиционная французская культура. В угоду т. н. «мультикультурности» и «инклюзивности» христианство всё более угнеталось и вытравливалось из общества. С христианством либеральные правители вообще не считали нужным церемониться. И в самом деле, что могут сделать христиане в ответ на систематические унижения и шельмование? Уж точно никто из христиан не станет отрезать кому-то голову с криками: «Христос воскресе!». Сама эта картина абсурдна и невозможна. Но с радикальным исламом такие игры заканчиваются печально. А самое печальное, что за все глумливые карикатуры в низкосортной прессе очень часто расплачиваются не только их авторы, но и ни в чем не повинные христиане«,- подчеркнул архиерей.

Он подчеркнул, что либерализм и «мультикультурность» не может противостоять возрастающему религиозному экстремизму, из-за которого погибают невинные люди.

«Но что может либерализм противопоставить религиозному экстремизму? Ни чем не сдержанное право оскорблять чувства тех, кто исповедует любую религию? Общество потребления? Превознесение меньшинств в ущерб собственным культурным и нравственным нормам? Однополые „браки“? А как теперь быть с хваленой „мультикультурностью“? Совершенно очевидно, что такие вещи, как религиозный фанатизм и нравственная распущенность никак не смогут вместе ужиться. Либерализм сам загоняет себя в тупик», — отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что любой кризис отрезвляет и обращает людей к Богу, «но сможет ли вернуться к Богу утратившая здравый смысл и элементарное чувство самосохранения либеральная европейская „интеллектуальная элита“?»

«В эпоху глобализма, всё то, что делается „у них“ очень скоро будет и „у нас“. Нам же остается только молиться и оставаться верными Господу и непреходящим христианским ценностям», — заключил управделами УПЦ.

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