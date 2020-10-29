Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Митрополит Антоний рассказал, как понять, чего Господь ждёт от человека

Митрополит Антоний рассказал, как понять, чего Господь ждёт от человека

Александра Кудрявцева
29.10.20 17:25
286
Митрополит Антоний рассказал, как понять, чего Господь ждёт от человека

Главное: Как жить? Такой вопрос часто задают люди, уверенные, что христианство потребует чего-то особенного от них. Все ответы есть в Евангелии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«Мы как расцениваем свои дела? Выгодно или нет, нравится или нет. Иногда, конечно, долг определяет поступки, но свои интересы мы ставим во главу угла. Оказывается, для христиан другие меры. Во-первых, надо делать лишь то, чего от нас ждёт Господь. Как именно поступать, Он сказал в Евангелие. Апостол еще говорит и о том, чего нельзя делать. Итак, во-вторых, нельзя участвовать в бесплодных делах тьмы (Еф. 5, 11). Своим отказом они отличаются как вредные, портящие здоровье души и тела», — отметил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что апостол призывает «опомниться, как проснуться от сна, чтобы Христос воскресил душу и осветил ее. Господь рад всех воскресить к жизни. Но надо же человеку этого захотеть, подтянуться, что невозможно в состоянии греховной спячки».

Владыка также указал, что «ничего так бездумно и глупо мы не растрачиваем, как время».

«Особенно ускоряет потерю времени привычка весело отдыхать за бутылкой. Кто скажет, что такое времяпрепровождение учит чему-то полезному? Конечно, это не просто потеря драгоценного времени, но часто и потеря в плане моральном. И конечно, исполняться духом, по слову апостола, в нетрезвом виде нельзя», — говорит митрополит Антоний.

Он напомнил, что одни наши желания, без помощи Божией, не меняют жизнь, а «помощи же Божьей мы можем просить в молитвах».

«Молитвы могут иметь различные формы. Сами по себе они питают и ум, и сердце. От нас зависит, как пользоваться, в зависимости от обстоятельств, той или иной формой молитвы», — отметил архиерей.

«Одним легче молиться короткими молитвами по дороге на работу, другим легче читать псалмы или церковные песнопения, третьи охотно поют стихи и умиляются. Можно чередовать все. В этом отношении нет жестких правил».

В то же время, митрополит Антоний подчеркнул, что «в Церкви свой устав. Там должен быть порядок чтения и пения, а вне Церкви — как позволят обстоятельства и к чему больше душа лежит. Было бы только живое чувство благоговения и благодарности Богу».

«Конечно, такие советы современным молодым людям могут показаться устаревшими. Они будут скучать, если мы будем заставлять их соблюдать (эти советы — Ред.). Заставлять не стоит, да и не получится. Лучше молиться, чтобы Господь сам нашел подход к каждой душе. У него много способов», — считает архиерей.

Он подчеркнул, что «старшему поколению важно уметь никого и ни в чем не обвинять, не трещать на непослушных подростков или уже взрослых детей упреками, не пугать наказанием Божьим, не считать, что все упущения прошлых лет могут заполнить наставлениями других сейчас. Молиться и терпеть. Только и остается, других способов нет», — подытожил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, что поможет найти свое место в жизни.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

28.10.20 09:25

Вова и томос

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
29.10.20 08:12

Эх, такую победу упустили!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Депутата от Слуги Народа Дубинского поймали на скрытии доходов на миллионы гривен, – СМИ
27.10.20 20:15

Депутата от Слуги Народа Дубинского поймали на скрытии доходов на миллионы гривен, – СМИ

Автор: FromUA

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 29 октября 2020 года

Главные новости за 29 октября 2020 года
29.10.20 18:59
Последние новости
29.10.20 18:59

Главные новости за 29 октября 2020 года
29.10.20 18:42

Донецк уже представил компромиссную дорожную карту по урегулированию конфликта на Донбассе. Сдержит ли слово украинская сторона? — блогер
29.10.20 17:33

В Кабмине хотят назначить главой Киевской ОГА чиновника времен президентства Порошенко, - СМИ
29.10.20 17:25

Митрополит Антоний рассказал, как понять, чего Господь ждёт от человека
29.10.20 17:13

Митрополит Антоний рассказал, что поможет найти свое место в жизни
29.10.20 16:57

По данным ученых, вторая волна эпидемии коронавируса в Европе связана с мутацией
29.10.20 16:36

Не все украинские дети вернутся в школы после каникул, — МОН
Фото и Видео
В Ницце совершен теракт. Одна женщина обезглавлена, мужчине перерезали горло
В Ницце совершен теракт. Одна женщина обезглавлена, мужчине перерезали горло
В Ницце совершен теракт. Одна женщина обезглавлена, мужчине перерезали горло
В Ницце совершен теракт. Одна женщина обезглавлена, мужчине перерезали горло
Создана очень необычная компьютерная мышь
Создана очень необычная компьютерная мышь
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
На родине президента кто-то пустил под откос поезд с углем
На родине президента кто-то пустил под откос поезд с углем
Ночью в Киеве произошел курьезный пьяный инцидент
Ночью в Киеве произошел курьезный пьяный инцидент
В центре Киева гражданин Казахстана зарезал гражданина Грузии
В центре Киева гражданин Казахстана зарезал гражданина Грузии
Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
Трамп намекнул, что Байден – прислужник дьявола
Трамп намекнул, что Байден – прислужник дьявола
Появилось видео, как в центре Москвы избили популярного актера
Появилось видео, как в центре Москвы избили популярного актера
Трое киевлян устроили «охоту» на бездомных в самом центре города
Трое киевлян устроили «охоту» на бездомных в самом центре города
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.