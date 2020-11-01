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Новости > Американские ученые выяснили кое-что важное о возникновении жизни на Земле

Американские ученые выяснили кое-что важное о возникновении жизни на Земле

Александр Панько
01.11.20 11:53
913
Американские ученые выяснили кое-что важное о возникновении жизни на Земле

Главное: В результате эксперимента ученые из США выяснили, что кометы способны переносить органические вещества, необходимые для появления жизни.

Детали: Астробиологи Колледжа Альбион из штата Мичиган в США нашли новое доказательство того, что жизнь появилась на Земле в результате падения небесных тел. Как сообщает Lenta.ru, подвергнув образцы гликольальдегида, обнаруженного на кометах, воздействию ударного давления 4,5-25 гигапаскалей, которое сравнимо с давлением, возникающим при падении кометы, ученые установили, что вещество, которое является предшественником аминокислот и сахара рибозы, входящей в состав биологически важных веществ (рибонуклеиновые кислоты, нуклеотиды), сохраняет в таких условиях свою структуру и целостность.

По словам специалистов, результаты подтверждают, что органические вещества, необходимые для появления жизни, могли попасть на Землю вместе с космическими телами, пережив столкновение с нашей планетой.

Кроме того, при ударе возникают новые молекулы, имеющие значение для биологических процессов.

Справка: Теория, согласно которой живые организмы или их зародыши могут переноситься в космическом пространстве на естественных объектах, таких как метеориты, астероиды или кометы, называется панспермией. В основе данной гипотезы лежит предположение о том, что микроскопические формы жизни, такие как экстремофилы, могут пережить воздействие условий космического пространства и таким образом распространяться по Вселенной.

Хотя возможность переноса живых организмов через космическое пространство в настоящее время рассматривается как вполне реальная, не имеется никаких общепринятых доказательств того, что процессы панспермии действительно когда-либо имели место в истории Земли или Солнечной системы.

В то же время данная теория совершенно не объясняет само происхождение жизни.

В тему: Летом 2015 года специалисты из Европейского космического агентства обнаружили на комете Чурюмова-Герасименко условия, необходимые для возникновения жизни.

Тэги: США, жизнь, Земля, космос, наука, молекула, Солнечная система, комета

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