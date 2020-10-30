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Новости > Главу КСУ проверяют на причастность к организованной преступности

Главу КСУ проверяют на причастность к организованной преступности

Александр Панько
30.10.20 09:22
836
Главу КСУ проверяют на причастность к организованной преступности

Главное: ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда Украины по делу о преступной организации, влияющей на деятельность хозяйственных судов.

Детали: Следователь Государственного бюро расследований вызвал председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого на допрос 2 ноября. Как сообщает пресс-служба ГБР, его проверяют на причастность к действиям преступной организации, влияющей на деятельность хозяйственных судов с целью вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.

«Следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется председатель Конституционного Суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации», — заявил и. о. директора ГБР Алексей Сухачев.

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

В то же время, по данным СМИ, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем незадекларированного земельного участка в поселке Кореиз Автономной республики Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству.

29 октября на заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский попросил правоохранительные органы установить обстоятельства принятия соответствующего решения Конституционного суда Украины.

Тэги: коррупция, расследование, Конституционный Суд Украины, политика, криминал, преступная группа, Государственное бюро расследований, новости Украины, Александр Тупицкий, Алексей Сухачев

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