Как оказалось, томатный сок очень полезен для сердца

Главное: Чем полезен томатный сок? Пояснили ученые.

Детали: Ученые из Токийского медицинского и стоматологического университета пояснили, чем полезен томатный сок. Специалисты поведали о его чудесных свойствах.

Они утверждают: «Употребление томатного сока способно снизить артериальное давление и уменьшить риск развития сердечнососудистых заболеваний».

В их отчете говорится, что в эксперименте приняли участие 184 мужчины и 297 женщин: они целый год пили несоленый томатный сок в неограниченных количествах.

Выяснилось следующее: «У 94 добровольцев с гипертонией значительно снизилось кровяное давление, а у 125 человек уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности – плохого холестерина».

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