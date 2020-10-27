Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Как оказалось, томатный сок очень полезен для сердца

Как оказалось, томатный сок очень полезен для сердца

Агата Кловская
27.10.20 00:01
364
Как оказалось, томатный сок очень полезен для сердца

Главное: Чем полезен томатный сок? Пояснили ученые.

Детали: Ученые из Токийского медицинского и стоматологического университета пояснили, чем полезен томатный сок. Специалисты поведали о его чудесных свойствах.

Они утверждают: «Употребление томатного сока способно снизить артериальное давление и уменьшить риск развития сердечнососудистых заболеваний».

В их отчете говорится, что в эксперименте приняли участие 184 мужчины и 297 женщин: они целый год пили несоленый томатный сок в неограниченных количествах.

Выяснилось следующее: «У 94 добровольцев с гипертонией значительно снизилось кровяное давление, а у 125 человек уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности – плохого холестерина».

В тему: 19 октября 2020 года мы писали, что стало известно, кому не стоит есть кукурузу.

Тэги: ученые, здоровье, мир, сердце, давление, томатный сок

Комментарии

Статьи

26.10.20 09:30

Патологическая истерия вокруг антиковидной вакцины

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
25.10.20 08:55

«Динамо» – «Александрия»: разве это не заслуженная победа?!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Чтобы не узнали о вакцине: Почему заблокировали самый популярный YouTube-канал украинского политика
26.10.20 22:17

Чтобы не узнали о вакцине: Почему заблокировали самый популярный YouTube-канал украинского политика

Автор: MIGnews.com.ua

Выбор редакции
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 26 октября 2020 года

Главные новости за 26 октября 2020 года
26.10.20 18:59
606
Последние новости
27.10.20 00:29

Стало известно о смертельной опасности зубных протезов
27.10.20 00:01

Как оказалось, томатный сок очень полезен для сердца
26.10.20 20:22

Появилось видео, как в центре Москвы избили популярного актера
26.10.20 19:24

К октябрю в украинском бюджете образовалась многомиллиардная «дыра»
26.10.20 18:59

Главные новости за 26 октября 2020 года
26.10.20 17:50

Митрополит УПЦ рассказал, чем страшны последствия греха раскола между Церквями
26.10.20 17:40

Епископ УПЦ заявил, что решение архиепископа Кипрского Хризостома по ПЦУ принято не в духе соборности, а ради отстаивания личных интересов
Фото и Видео
Появилось видео, как в центре Москвы избили популярного актера
Появилось видео, как в центре Москвы избили популярного актера
Появилось видео, как в центре Москвы избили популярного актера
Появилось видео, как в центре Москвы избили популярного актера
Трое киевлян устроили «охоту» на бездомных в самом центре города
Трое киевлян устроили «охоту» на бездомных в самом центре города
Полицейский устроил на избирательном участке маленький концерт
Полицейский устроил на избирательном участке маленький концерт
В день выборов на некоторых участках были зафиксированы весьма странные нарушения
В день выборов на некоторых участках были зафиксированы весьма странные нарушения
В Беларуси началась общенациональная забастовка
В Беларуси началась общенациональная забастовка
В день выборов с Зеленским произошел пикантный инцидент
В день выборов с Зеленским произошел пикантный инцидент
Виталий Кличко сделал экстренное обращение в день выборов
Виталий Кличко сделал экстренное обращение в день выборов
Появилось видео, как голосовал Зеленский
Появилось видео, как голосовал Зеленский
В России хладнокровно расстреляли бойца ММА. Момент убийства попал на видео
В России хладнокровно расстреляли бойца ММА. Момент убийства попал на видео
Известный украинский художник рассказал об истинной силе армянских воинов
Известный украинский художник рассказал об истинной силе армянских воинов
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.