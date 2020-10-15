Российский ученый заявил, что коронавирусом можно заразиться через шерсть домашних животных

Главное: Коронавирусом можно заразиться через шерсть домашних животных. Об этом заявил ученый.

Детали: Российский ученый Георгий Фролов заявил, что коронавирусом можно заразиться через шерсть домашних животных. Его цитирую местные СМИ.

Он поведал: «Шерсть является природным материалом, он на ней прекрасно удерживается, но также и легко смывается».

Специалист говорит: «При этом обработка шерсти дезинфицирующими веществами может навредить здоровью животного, поэтому после прогулок их нужно мыть».

Кроме этого эксперт сообщил: «Коронавирус может попадать в организм человека и через открытые раны».

В тему: 13 октября 2020 года мы писали, что в ВОЗ сделали сенсационное заявление по поводу пандемии коронавируса.