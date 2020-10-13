Лукашенко объявили жесткий ультиматум

Главное: Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум избранному президенту Александру Лукашенко. В случае если он не выполнит три требования до 25 октября, в стране, по ее словам, начнется всеобщая забастовка и саботаж.

Детали: Бывший кандидат в президенты Беларуси и лидер местной оппозиции Светлана Тихановская предъявила ультиматум избранному главе государства Александру Лукашенко. На своем канале в Telegram она заявила, что в стране происходит государственный террор, Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой весь белорусский народ.

«25 октября мы объявляем Народный Ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования», — написала она.

Сами требования при этом выглядят следующим образом:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключённые должны быть освобождены.

В случае, если в установленный срок данные требования не будут выполнены, Тихановская угрожает вывести на улицы людей и начать всеобщую забастовку: «Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест».

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, которая с переменным успехом продолжается до сих пор.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась тайная церемония инаугурации Лукашенко.

При этом представители стран Европейского Союза единогласно отказались признавать результаты выборов и инаугурации президента Беларуси. К ним присоединились США, Канада и Украина.

В сентябре сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси. Таким образом, Литва стала первой страной, признавшей оппозиционерку легитимным руководителем республики.