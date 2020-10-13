Заграничный список украинских туристов пополнился «не самыми популярными» странами

Главное: Украинцы по состоянию на 13 октября могут путешествовать в 58 стран мира. При этом, как признал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, не все из них являются популярными у наших туристов.

Детали: Туристы из Украины на сегодняшний день уже могут путешествовать в 58 стран. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, в новый список добавились еще 6 государств: Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральная Африканская Республика, Сан-Томе и Принсипи.

«Хорошая новость — к списку открытых стран добавились 6 стран. Нейтральная новость, что эти страны не самые популярные среди украинских туристов. По состоянию на 13 октября таких стран 58», — заявил Кулеба на брифинге 13 октября.

Помимо них для украинцев разрешен въезд в: Бразилию, Доминиканскую Республику, Республику Конго, Армению, Буркина-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Турцию, Сербию, Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Беларусь, Великобританию, США, Египет, Тунис, Южную Корею, Ирак, Иран, Мексику, Афганистан, Южный Судан, Эфиопию, Сомали, Кению, Замбию, Танзанию, Багамские острова, Словению, ОАЭ, Ямайку, Камбоджу, Бурунди, Ливан, Ирландию, Антигуа и Барбуду, Коморские острова, Пакистан, Сейшельские острова, Болгарию, Мальдивы, Эквадор, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Иорданию, Колумбию, Нигерию и Гану.

В тему: 7 июля 2020 года Министерство иностранных дел Украины объяснило, как отдыхать за границей во время пандемии коронавируса. Тогда же появился список стран, куда можно попасть.

Первоначально в нем было 23 страны.