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Новости > Патриарх Кирилл рассказал, как пандемия помогает людям переосмыслить жизнь

Патриарх Кирилл рассказал, как пандемия помогает людям переосмыслить жизнь

Александра Кудрявцева
09.10.20 12:19
168
Патриарх Кирилл рассказал, как пандемия помогает людям переосмыслить жизнь

Главное: Пандемия, которая захватила весь мир и потребовала от людей налагать на себя очень большие самоограничения многому нас научит и призывает изменить жизнь.

Детали: Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил Патриарх Кирилл в своей проповеди.

«Быть может, род человеческий дошел до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, — это то, что такие события не могут происходить вне Божественного Промысла», — сказал Предстоятель.

По его словам, «это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас от Самого Господа, чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каждодневным своим обязанностям, научились преодолевать суету жизни и больше думать о главном — о спасении души».

«В самом деле, если у людей не хватает разумения, силы воли, подлинного целеполагания, чтобы жить не по закону похоти, то Господь вдруг призывает всех нас изменить свою жизнь — ради своего здоровья и ради того чтобы избежать преждевременной кончины. Уединение, отказ от достижения целей, которые еще вчера казались важными и необходимыми, — действительно, Сам Бог предоставляет нам возможность о многом подумать, многое переосмыслить», — отметил Патриарх.

Патриарх Кирилл считает, что Господь таким образом призывает нас изменить свою жизнь через уединение, отказ от достижения целей, через переосмысление своей жизни.

В тему: Правозащитники в ООН представили акты нарушений прав верующих УПЦ в Золочево.

 
 
Тэги: Патриарх Кирилл, новости православия

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