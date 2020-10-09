Поляки поведали, как правильно варить картошку

Главное: Чтобы сварить картошку, нужно знать секреты. О них поведали поляки.

Детали: Польские кулинары поведали, как правильно варить картошку. Они озвучили простые правила.

По их словам, главная ошибка при варке картошки заключается в том, что ее кладут в холодную воду.

Специалисты говорят: «Из-за этого в процессе варки она теряет большую часть питательных веществ».

Они советуют: «Следует класть сырой картофель в кипящую воду и солить ее, только когда он станет мягким».

Также сообщается: «Вымытый и очищенный молодой картофель нужно опустить в кипяток и варить на среднем огне пятнадцать-двадцать минут. А вот старый картофель стоит варить в мундире, потому что все самое ценное находится под кожурой».

Поляки отмечают: «В случае очистки нужно срезать кожуру как можно тоньше. Картошку, предназначенную на пюре, можно порезать на небольшие куски, чтобы сократить время термической обработки».

Эксперты резюмируют: «В воду, в которой варится картошка, можно добавить молоко в пропорции 250 миллилитров на литр, сливочное масло и лук, тогда та станет еще вкуснее».

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