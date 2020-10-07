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Новости > Появился новый опасный штамм известной «детской» болезни

Появился новый опасный штамм известной «детской» болезни

Агата Кловская
07.10.20 16:57
380
Появился новый опасный штамм известной «детской» болезни

Главное: Новый штамм скарлатины уже атакует детей. Заявление сделали биологи.

Детали: Группа международных ученых сделала тревожное заявление: детей атакует новый штамм скарлатины. Их отчет цитирует Nature Communications.

Сообщается, что вспышки болезни уже зафиксированы в Великобритании и Австралии.

Эксперты говорят, что они были вызваны новым штаммом стрептококка группы А.

Уточняется, что за последние годы заболеваемость скарлатиной во всем мире выросла в пять раз и составила уже шестьсот тысяч случаев.

Исследователи поясняют: «Микроб, попадая в детский организм, выделяет токсичные соединения, называемые суперантигенами. Последствия проявляются в виде фарингита и сыпи, но в отдельных случаях может возникнуть токсический шок, который приводит к отказу жизненно важных органов».

В статье говорится, что биологи изучили гены нового стрептококка группы А из Северо-Восточной Азии и охарактеризовали множество его суперантигенов.

Как отмечается, среди них был найден неизвестный суперантиген, который дает микробам умный способ проникновения.

В публикации сказано, что причиной повышенной вирулентности нового штамма является независимая настройке генов.

Ученые говорят: «При этом процессе ген, развившийся в микробе, попадает в его собственный вирус, называемый фагом, где отредактированная ДНК создает своего рода клон оригинала. Такой способ адаптации дает возможность патогену быстро проникать в ткани хозяина, избегая атаки антибиотиков».

Исследователи информируют: «Новый штамм стрептококка группы А более опасный, чем его побежденный родственник, и необходимо срочно разработать оружие для борьбы с ним, потому что, когда закончится пандемия коронавируса и будут сняты меры ограничений, новая волна скарлатины может распространиться по всему миру».

Они уверяют: «Стрептококк группы A, распространяющийся через аэрозоли, как и SARS-CoV-2, вряд ли вызовет эпидемию при нынешних ограничениях. Но когда социальное дистанцирование в конечном итоге будет ослаблено, скарлатина, вероятно, вернется».

Специалисты также напомнили, что бактерии Streptococcus pyogenes распространяются через кашель или чихание, а главные симптомы болезни – боль в горле, лихорадка, головные боли, опухшие лимфатические узлы и характерная красная сыпь. Кроме этого стоит не забывать, что больше всего страдают от скарлатины дети в возрасте от двух до десяти лет.

В тему: 25 ноября 2020 года мы писали, что в Запорожье детей атакует опасная болезнь.

Тэги: ученые, здоровье, мир, дети, скарлатина

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