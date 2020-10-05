Главные новости за 5 октября 2020 года

— Глава Минздрава Максим Степанов не исключает, что в Украине снова введут жесткий карантин. По его словам, локдаун — это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции.

— Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призывает не игнорировать карантинные мероприятия. Именно из-за этого в стране наблюдается резкий рост количества больных коронавирусом.

— Черновицкая область продолжает оставаться в «оранжевой» карантинной зоне. При этом там около 20 человек повторно заразились инфекцией.

— В Луганской области продолжают бушевать масштабные пожары. Из-за этого уже детонируют неразорвавшиеся снаряды.

— Игроки донецкого «Шахтера» Андрей Пятов и Тарас Степаннеко сдали положительные тесты на коронавирус. Оба были вызваны в сборную Украины.

— Матчи киевского «Динамо» в Лиге чемпионов могут пройти со зрителями. Об этом сказал президент клуба Игорь Суркис.

— Дональд Трамп, у которого подтвердили коронавирус, временно покинул больницу. Появилось видео.