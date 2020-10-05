Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Главные новости за 5 октября 2020 года

Главные новости за 5 октября 2020 года

Агата Кловская
05.10.20 18:58
128
Главные новости за 5 октября 2020 года

— Глава Минздрава Максим Степанов не исключает, что в Украине снова введут жесткий карантин. По его словам, локдаун — это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции.

— Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призывает не игнорировать карантинные мероприятия. Именно из-за этого в стране наблюдается резкий рост количества больных коронавирусом.

— Черновицкая область продолжает оставаться в «оранжевой» карантинной зоне. При этом там около 20 человек повторно заразились инфекцией.

— В Луганской области продолжают бушевать масштабные пожары. Из-за этого уже детонируют неразорвавшиеся снаряды.

— Игроки донецкого «Шахтера» Андрей Пятов и Тарас Степаннеко сдали положительные тесты на коронавирус. Оба были вызваны в сборную Украины.

— Матчи киевского «Динамо» в Лиге чемпионов могут пройти со зрителями. Об этом сказал президент клуба Игорь Суркис.

— Дональд Трамп, у которого подтвердили коронавирус, временно покинул больницу. Появилось видео.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, общество, карантин, спорт, Дональд Трамп, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, новости Украины, коронавирус, зоны карантина, карантинные зоны

Комментарии

Статьи

03.10.20 10:36

Сериал «Воспитанные волками»: между львом и крокодилом

Автор: Анастасия Лях

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
05.10.20 15:17

Как «Шахтер» подставил сборную Украины

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

На грани катастрофы: почему украинцы могут остаться без пенсий
05.10.20 17:26

На грани катастрофы: почему украинцы могут остаться без пенсий

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 5 октября 2020 года

Главные новости за 5 октября 2020 года
05.10.20 18:58
127
Последние новости
05.10.20 18:58

Главные новости за 5 октября 2020 года
05.10.20 17:31

В УПЦ рассказали, в какие дни нельзя венчаться
05.10.20 16:39

Бразильский футболист, мечтавший найти себе новую команду, умер от инфаркта
05.10.20 16:20

На Луганщине из-за масштабных пожаров уже взрываются снаряды
05.10.20 16:02

Предстоятель УПЦ объяснил, что делать, когда нет желания молиться
05.10.20 15:59

В Украине могут снова ввести жесткий карантин по всей стране
05.10.20 15:37

Овцы и обезьяны: составлен список животных, которые могут заболеть коронавирусом
Фото и Видео
В Киеве водитель маршрутки выгнал пассажирку из автобуса по очень странной причине
В Киеве водитель маршрутки выгнал пассажирку из автобуса по очень странной причине
В Киеве водитель маршрутки выгнал пассажирку из автобуса по очень странной причине
В Киеве водитель маршрутки выгнал пассажирку из автобуса по очень странной причине
Жители одной далекой страны решительно отказались от собственной независимости
Жители одной далекой страны решительно отказались от собственной независимости
Появилось видео побега Трампа из больницы
Появилось видео побега Трампа из больницы
Матчи Лиги чемпионов в Киеве могут пройти со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса
Матчи Лиги чемпионов в Киеве могут пройти со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса
В Броварах пьяный полицейский сбил людей на «зебре». Одна женщина скончалась
В Броварах пьяный полицейский сбил людей на «зебре». Одна женщина скончалась
Появилось видео, как киевские дороги моют… шампунями
Появилось видео, как киевские дороги моют… шампунями
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
В детском лагере «Правого сектора» с подростками решили «поиграть в свастику»
В детском лагере «Правого сектора» с подростками решили «поиграть в свастику»
Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса
Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.