На Луганщине из-за масштабных пожаров уже взрываются снаряды

Главное: В Луганской области продолжают бушевать масштабные пожары. Из-за этого уже детонируют неразорвавшиеся снаряды.

Детали: В Станично-Луганском районе Луганской области в результате пожаров начали детонировать неразорвавшиеся снаряды. Пожар наблюдается между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Об этом сообщили в Станично-Луганской районной государственной администрации.

В РГА отметили, что пожар начался в результате очередного поджога.

«Внезапно» запылало даже там, где не было пожаров в 2014-15 годах после масштабных обстрелов из града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы", — сообщили в РГА.

В тему: Информация о масштабных пожарах в Луганской области стала появляться вечером 30 сентября. К утру 1 октября стало известно о четырех погибших.

Впоследствии их количество увеличилось до девяти, а государственная администрация Станично-Луганского района сообщила о новых очагах возгорания, которые находятся вдоль линии разграничения с временно оккупированными территориями.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отказался однозначно связывать их с обстрелами боевиков.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал выплатить пострадавшим в результате пожаров на Луганщине компенсации. По его словам это произойдет после того, как будут подсчитаны все убытки.

От 250 до 400 домов пострадали в результате пожаров в Луганской области. Их восстановление обойдется государству от 12,5 до 120 млн грн.