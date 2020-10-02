Лига чемпионов: эксперты предрекли «Динамо» третье место в группе, а «Шахтеру» – последнее

Главное: Появился прогноз на выступление «Динамо» и «Шахтера» в групповом раунде Лиги чемпионов. Его дали британские эксперты.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill оценили шансы киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» в групповом раунде Лиги чемпионов. Появился их прогноз.

Напомним, что киевляне сыграют в группе G с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем», который тренирует Сергей Ребров, а вот «горняки» будут выступать в группе В с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» М.

Принимая ставки на «Динамо», специалисты отводят команде третье место в квартете, ставя на выход подопечных Мирчи Луческу из группы 4,5 к 1. Безоговорочными фаворитами являются «Барселона» (1,12 к 1) и «Ювентус» (1,14 к 1). «Ференцварошу» же отводят последнее место (8 к 1).

В то же время «Шахтер» видят в его группе последним, принимая ставки на выход в плей-офф 4,33 к 1. На квалификацию «Реала» ставят 1,17 к 1, шансы «Интера» оценивают 1,53 к 1, а «Боруссии» М – 2,62 к 1.

В тему: 1 октября 2020 года мы писали, что британцы поспешили записать «Динамо» и «Шахтер» в аутсайдеры Лиги чемпионов.