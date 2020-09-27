Армяне Украины отреагировали на агрессию Азербайджана

Союз армян Украины распространил заявление по поводу военной агрессии Азербайджана, сообщает AnalitikaUA.net.

«По источникам Министерства иностранных дел Армении, 27 сентября азербайджанская сторона начала интенсивный обстрел по всей протяженности линии соприкосновения Нагорного Карабаха. Обстрелу подвергаются мирные населенные пункты, в частности и столица Нагорного Карабаха — Степанакерт.

В связи с этим заявляем, что Союз армян Украины осуждает агрессию руководства Азербайджанской Республики, призывает армянскую диаспору не поддаваться провокациям и пользоваться достоверными источниками информации. Мы считаем, что сейчас, в трудное для страны время, всем армянам стоит встать на защиту своей исторической Родины.

Двумя месяцами ранее, в следствие обострения конфликта на границе Армении и Азербайджана, в Украине были совершены незаконные действия по отношению к представителям армянской общины. Призываем вас быть бдительными и сообщать нам, если стали свидетелем подобных конфликтов.

На горячую линию САУ можно обратиться по номерам: 0 800 50 33 11, 044 227 9161», - отмечается в заявлении организации.