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Новости > Журнал TIME: Фирташ с Левочкиным использовали партию ОПЗЖ для своих американских разборок

Журнал TIME: Фирташ с Левочкиным использовали партию ОПЗЖ для своих американских разборок

Автор: «Фраза»
26.09.20 09:37
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Журнал TIME: Фирташ с Левочкиным использовали партию ОПЗЖ для своих американских разборок

Журнал Time опубликовал весьма интересную статью, в которой говорится о том, как украинский олигарх Дмитрий Фирташ с ведома одного из лидеров ОПЗЖ Сергея Левочкина использовал партию ОПЗЖ для помощи адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани в поиске и распространению компромата на кандидата в президенты США Джо Байдена. На это в своем блоге обратил внимание политолог-международник Никита Варламов.

«Эта статья может повторить успех нашумевшей статьи издания Politico о вмешательстве Украины в американские выборы 2016 года. И последствия для Фирташа и его окружения могут быть самыми незавидными, если ставка олигарха не сработает», — отметил он.

«Как мы помним из многочисленных расследований американских журналистов, Джулиани взял Фирташа „в оборот“ на фоне обвинений, связанных с предполагаемой схемой взяточничества в рамках титановой сделки олигарха в Индии. Чтобы избежать ответственности перед американским правосудием, Фирташ согласился помогать Джулиани собирать компромат на Байдена. Осенью 2019 года приближенные к Фирташу депутаты из партии ОПЗЖ предложили помощь в сборе компромата на Байдена одиозному Андрею Телиженко, который тоже работал на Джулиани. Но тот отказался. Фирташ хотел быть полезным для команды Трампа, а потому попросил Сергея Левочкина и других близких к себе депутатов от ОПЗЖ вынести этот процесс на общеукраинский уровень», — добавил Варламов.

«Более года люди Фирташа передавали Джулиани информацию. Это официально подтвердил генеральный прокурор США Уильям Барр. В частности, через Андрея Деркача, который запустил в публичную плоскость так называемые „пленки Байдена“. Параллельно люди Фирташа в ОПЗЖ пытались транслировать свои заявления о коррупции против Байдена в украинском парламенте. Им не удалось набрать достаточно голосов, чтобы начать парламентское расследование. Поэтому эпицентр событий переместился в Сенат США, где люди Джулиани начали раскручивать тему сына Байдена и его работы в компании „Бурисма“. Интересно, что журнал TIME пытался привязать к данному процессу Виктора Медведчука. Однако эти действия были за его спиной, о чем свидетельствует ответ Медведчука TIME, что он никогда лично не встречался с Телиженко и не знает его и никогда не обсуждал эту идею с Путиным или другими высокопоставленными российскими чиновниками, потому что считает это внутренним делом Украины. Он также опроверг любые попытки создать „неофициальный канал“ в Москву для соратников президента Трампа», — пишет Варламов.

«Таким образом, единственным „каналом“ по данному делу в ОПЗЖ был известный газовщик Дмитрий Фирташ и депутат, который закончил „московский вуз для шпионов“ — Андрей Деркач. TIME напоминает, что в начале 2000-х Фирташ стал посредником в российско-украинской торговле газом с благословения президента Путина. Проживая в настоящий момент в Вене в Австрии, Фирташ контролирует обширную сеть энергетических и медиа-активов на Украине, включая один из ее ведущих телеканалов», — отмечает Варламов.

«В свою очередь Андрея Деркача Минфин США недавно идентифицировал как „активного российского агента“, имеющего тесные связи с российскими разведывательными службами. Прежде чем заняться политикой, Деркач учился в одном из ведущих московских вузов для шпионов. Все это может больно ударить по Фирташу после выборов президента США. Если победит Байден, уголовное расследование против украинского олигарха может возобновиться с новой силой, и тогда избежать экстрадиции в США Фирташу будет очень сложно. Ставка Фирташа на Трампа была понятна — он лидировал и, казалось, что не отдаст победу. Но сейчас все карты спутались, и победителя назвать трудно. Поэтому олигарх завис в ожидании. Надежды на благодарность Трампа после его победы еще есть, но шанс оказаться в американской тюрьме в случае победы Байдена все же больше», — подчеркнул Варламов.

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