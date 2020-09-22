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Новости > Главные новости за 22 сентября 2020 года

Главные новости за 22 сентября 2020 года

Автор: «Фраза»
22.09.20 19:00
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Главные новости за 22 сентября 2020 года

- В регионах с «красной» зоной карантина установлены новые ограничения. Были учтены предложения региональных комиссий.

- Невеста Назара Холодницкого, которую накануне во Львове сбила маршрутка, рассказала, что к ней приходил водитель транспортного средства и слезно просил прощения.

- Ночи в Украине становятся холоднее. Грядут заморозки.

- В Украине в учебниках для первоклассников написано, что Киев был основан в 19 столетии. Софийский собор и Киево-Печерскую лавру также отнесли к 19 столетию.

- После лихорадки денге в организме вырабатывается иммунитет к коронавирусу. Об этом говорят ученые.

- Умерла мама Сильвестра Сталлоне. Ей было 98 лет.

Тэги: общество, мир, школа, политика, новости Украины, коронавирус

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