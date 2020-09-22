Американцы выдвинули серьезные обвинения против Абрамовича

Главное: В США выдвинули обвинения против российского олигарха Романа Абрамовича. Его подозревают в махинациях с футболистами.

Детали: Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США выдвинуло серьезное обвинение против российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что олигарха подозревается в махинациях с правами на футболистов клуба «Челси», которым он владеет.

Американские правоохранители считают, что россиянин «тайно владел правами на игроков, которые не выступали за лондонскую команду».

Сообщается, что вина Романа Абрамовича уже доказана.

Уточняется, что среди футболистов был перуанский нападающий Андре Каррильо, который в 2014 году сыграл против «Челси» в матчах Лиги чемпионов в составе «Спортинга».

У самого Романа Абрамовича заявили, что никакие правила и положения не нарушались.

В публикации также говорится, что среди транзакций было девять платежей от кипрской компании: 156 миллионов долларов были разделены между четырьмя другими компаниями.

В США говорят, что он «стоял за офшорной компанией, которая участвовала в покупке игроков, принадлежащих третьим лицам».

В тему: 2 июня 2020 года мы писали, что Абрамович купил самый дорогой дом в Израиле.