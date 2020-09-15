Названы области Украины, которые готовы к ослаблению карантина

Главное: В Украине лишь пять областей готовы к тому, чтобы ослабить карантин. Это, в частности, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.
Детали: По состоянию на вторник, 15 сентября, в Украине смягчать карантин разрешено только в пяти областях. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения, сообщает ТСН.
Как отмечается, сейчас готовы к ослаблению карантина такие области:
— Днепропетровская;
— Донецкая;
— Кировоградская;
— Полтавская;
— Херсонская.
Не позволено смягчать карантина в Киеве и в 19 областях страны. В этих регионах превышены те или иные показатели, определенные Минздравом. В частности, заболеваемость на сто тысяч населения, норма которой 40 случаев. К слову, в наиболее превышена норма в Тернопольской области: 331,1. Также высокие показатели на Буковине — 219,4. В Киеве — 140,6.
Еще один показатель, который не позволяет ослабить карантин — это загруженность коек в медицинских учреждениях. В большинстве областей норма в 50% превышена.
Пока не готовы к ослаблению карантина такие регионы страны:
— г. Киев;
— Винницкая область;
— Волынская область;
— Житомирская область;
— Закарпатская область;
— Запорожская область;
— Ивано-Франковская область;
— Киевская область;
— Луганская область;
— Львовская область;
— Николаевская область;
— Одесская область;
— Ровенская область;
— Сумская область;
— Тернопольская область;
— Харьковская область;
— Хмельницкая область;
— Черкасская область;
— Черновицкая область;
— Черниговская область.
В тему: По состоянию на 14 сентября в Киеве на дистанционное обучение ушли 2 школы в Оболонском районе, а также 133 класса в 56 других школах. В общей сложности выявлены 179 инфицированных школьников и 97 педагогов.