Названы области Украины, которые готовы к ослаблению карантина

Главное: В Украине лишь пять областей готовы к тому, чтобы ослабить карантин. Это, в частности, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.

Детали: По состоянию на вторник, 15 сентября, в Украине смягчать карантин разрешено только в пяти областях. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения, сообщает ТСН.

Как отмечается, сейчас готовы к ослаблению карантина такие области:

— Днепропетровская;

— Донецкая;

— Кировоградская;

— Полтавская;

— Херсонская.

Не позволено смягчать карантина в Киеве и в 19 областях страны. В этих регионах превышены те или иные показатели, определенные Минздравом. В частности, заболеваемость на сто тысяч населения, норма которой 40 случаев. К слову, в наиболее превышена норма в Тернопольской области: 331,1. Также высокие показатели на Буковине — 219,4. В Киеве — 140,6.

Еще один показатель, который не позволяет ослабить карантин — это загруженность коек в медицинских учреждениях. В большинстве областей норма в 50% превышена.

Пока не готовы к ослаблению карантина такие регионы страны:

— г. Киев;

— Винницкая область;

— Волынская область;

— Житомирская область;

— Закарпатская область;

— Запорожская область;

— Ивано-Франковская область;

— Киевская область;

— Луганская область;

— Львовская область;

— Николаевская область;

— Одесская область;

— Ровенская область;

— Сумская область;

— Тернопольская область;

— Харьковская область;

— Хмельницкая область;

— Черкасская область;

— Черновицкая область;

— Черниговская область.

В тему: По состоянию на 14 сентября в Киеве на дистанционное обучение ушли 2 школы в Оболонском районе, а также 133 класса в 56 других школах. В общей сложности выявлены 179 инфицированных школьников и 97 педагогов.