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Рада не признает выборы в Беларуси

Автор: «Фраза»
15.09.20 14:37
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Рада не признает выборы в Беларуси

Главное: Народные депутаты Украины приняли постановление, согласно которому не признают легитимность президентских выборов в Беларуси. Также народные избранники призывают прекратить жестокость и выпустить всех задержанных протестующих.

Детали: Верховная рада Украины приняла заявление по ситуации в Беларуси. Рада считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Как сообщает «РБК-Украина», за соответствующее постановление проголосовали 228 парламентариев.

В заявлении парламент отмечает, что выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.

«Выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей. Мы считаем недопустимым запугивания оппонентов, их заключения, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках», — подчеркивают нардепы.

Также в ВР считают недопустимым нарушение права избирателей на свободное волеизъявление, а также полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией Беларуси.

«Все это дает основания считать, что официально обнародованы результаты выборов президента РБ не отражают реальное волеизъявление белорусских граждан. Мы осуждаем применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси», — указано в заявлении.

Кроме того, нардепы присоединились к оценкам Европейского союза по поводу недемократического характера президентских выборов в Беларуси и поддержали введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих.

Рада также требует освобождения всех без исключения задержанных и надеется, что официальные власти Беларуси не допустят дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе, преследования как по политическим мотивам своих оппонентов, так и граждан республики, которые вышли на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальных властей и имеют собственную альтернативную точку зрения.

«Мы решительно осуждаем и считаем неприемлемым незаконные задержания украинских граждан. Мы будем всеми законными средствами защищать их права и интересы», — отмечают в ВР.

Однако парламентарии отмечают, что Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела. В связи с этим парламент решительно отвергает обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси.

«Беларусь всегда была и будет для нас братским государством, с которым мы родственны исторически, культурно и духовно. Мы надеемся, что Беларусь преодолеет этот сложный этап без ослабления суверенитета», — добавляют в Раде.

Нардепы считают недопустимым любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в республике. По мнению парламентариев, такой шаг является прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины.

«Призываем белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса. Одним из вариантов могли бы быть новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов», — отмечается в заявлении.

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

В ночь на 11 августа в результате беспорядков погиб один из митингующих. При этом главная оппозиционерка Светлана Тихановская сбежала из страны в Литву.

Однако протесты на этом не закончились.

13 августа работники крупных белорусских предприятий объявили забастовку и обвинили местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

В сентябре сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси. Таким образом, Литва стала первой страной, признавшей оппозиционерку легитимным руководителем республики.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, политика, Беларусь

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