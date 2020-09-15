Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Продолжит ли «Динамо» борьбу в Лиге чемпионов? Появился прогноз экспертов

Александр Панько
15.09.20 12:37
104
Продолжит ли «Динамо» борьбу в Лиге чемпионов? Появился прогноз экспертов

Главное: Сегодня состоится квалификационный матч Лиги чемпионов «Динамо» – АЗ. Пройдут ли киевляне дальше?

Детали: Во вторник, 15 сентября, на НСК «Олимпийский» стартует матч квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и нидерландским АЗ. Стартовый свисток прозвучит в 20-00.

Напомним, что данная стадия состоит из одного поединка, и сегодня команды разыграют путевку в следующий раунд.

Добавим, что трансляцию встречи проведет телеканал «2+2».

Тем временем эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали свой прогноз на исход данного матча.

Небольшим фаворитом встречи специалисты видят гостей, принимая ставки на их победу в основное время как 2,45 к 1. На ничью ставят 3,3 к 1. А вот шансы киевлян оценили как 2,62 к 1. Самым вероятным исходом первых 90 минут предстоящей игры называют ничью 1-1 (5,8 к 1).

На квалификацию в следующий раунд АЗ ставят 1,8 к 1, а на проход нашей команды – 1,91 к 1.

Другими словами, эксперты прогнозируют результативный и напряженный поединок.

В тему: 12 сентября 2020 года наш колумнист писал, что вирус ФИФА снова поражает «Динамо».

Тэги: футбол, Лига чемпионов, прогноз, спорт, ФК Динамо Киев, ФК АЗ

Комментарии

Статьи

14.09.20 09:23

Бред собачий. Издание 2-е, коррупционное

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.09.20 07:39

Вирус ФИФА снова поражает «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Юрий Назаров в афере Кyiv Smart City: как украсть миллионы и подставить Виталия Кличко
14.09.20 13:49

Юрий Назаров в афере Кyiv Smart City: как украсть миллионы и подставить Виталия Кличко

Автор: Российский репортер

Выбор редакции
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Ученые нашли белок, полностью нейтрализующий коронавирус

Ученые нашли белок, полностью нейтрализующий коронавирус
15.09.20 12:43
113
Последние новости
15.09.20 13:06

В НБУ попытались объяснить, почему падает курс гривны
15.09.20 12:45

В УПЦ проведут международную конференцию, посвященную годовщине дарования ей статуса автономии
15.09.20 12:43

Ученые нашли белок, полностью нейтрализующий коронавирус
15.09.20 12:37

Продолжит ли «Динамо» борьбу в Лиге чемпионов? Появился прогноз экспертов
15.09.20 12:30

В Сербии установили памятник «живому святому»
15.09.20 12:11

В Украине за год существенно подешевел борщ
15.09.20 12:04

В Церкви дали оценку угрозам клирика ПЦУ в адрес священника УПЦ
Фото и Видео
В Минобразования рассказали, какие школы будут учиться дистанционно
В Минобразования рассказали, какие школы будут учиться дистанционно
В Минобразования рассказали, какие школы будут учиться дистанционно
В Минобразования рассказали, какие школы будут учиться дистанционно
Под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу
Под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу
В Украине стартует четвертый фестиваль фантастического кино
В Украине стартует четвертый фестиваль фантастического кино
Появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
Появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
В Харькове замечена необычная «полюцейская» евробляха
В Харькове замечена необычная «полюцейская» евробляха
В чемпионате Франции произошел грандиозный скандал: появилось видео
В чемпионате Франции произошел грандиозный скандал: появилось видео
В Виннице двое пьяных мужчин устроили стрельбу с балкона по детям
В Виннице двое пьяных мужчин устроили стрельбу с балкона по детям
Трамп жестко посмеялся над Обамой
Трамп жестко посмеялся над Обамой
Киев и 19 областей не могут ослабить карантин
Киев и 19 областей не могут ослабить карантин
В российской церкви нашли изображение в высшей степени странного существа
В российской церкви нашли изображение в высшей степени странного существа
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.