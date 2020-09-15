Продолжит ли «Динамо» борьбу в Лиге чемпионов? Появился прогноз экспертов

Главное: Сегодня состоится квалификационный матч Лиги чемпионов «Динамо» – АЗ. Пройдут ли киевляне дальше?

Детали: Во вторник, 15 сентября, на НСК «Олимпийский» стартует матч квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и нидерландским АЗ. Стартовый свисток прозвучит в 20-00.

Напомним, что данная стадия состоит из одного поединка, и сегодня команды разыграют путевку в следующий раунд.

Добавим, что трансляцию встречи проведет телеканал «2+2».

Тем временем эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали свой прогноз на исход данного матча.

Небольшим фаворитом встречи специалисты видят гостей, принимая ставки на их победу в основное время как 2,45 к 1. На ничью ставят 3,3 к 1. А вот шансы киевлян оценили как 2,62 к 1. Самым вероятным исходом первых 90 минут предстоящей игры называют ничью 1-1 (5,8 к 1).

На квалификацию в следующий раунд АЗ ставят 1,8 к 1, а на проход нашей команды – 1,91 к 1.

Другими словами, эксперты прогнозируют результативный и напряженный поединок.

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