На Венере найдены признаки жизни

Главное: На Венере может существовать жизнь. Об этом сообщают ученые.

Детали: Международная группа исследователей из Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) заявила, что на Венере может существовать жизнь. Их материал цитируют российские СМИ.

Сообщается, что ученые нашли в атмосфере планеты фосфин, который может иметь биологическое происхождение.

Подчеркивается, что концентрация частиц составила 20 на миллиард.

Отмечается также, что данное открытие было сделано с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона в Чили.

Справка: Фосфин – бесцветный очень ядовитый газ. На Земле его производят анаэробные (не требующие наличия кислорода) микроорганизмы. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет (планет у других звезд) был предложен в качестве маркера возможной жизни на них.

В тему: 22 июля 2020 года мы писали, что ученые обнаружили на Венере кое-что необычное.