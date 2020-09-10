Впервые в истории: белорусские пограничники обыскали посла Украины

Главное: Послу Украины в Беларуси Игорю Кизиму при возвращении в эту страну устроили досмотр вопреки дипломатической практике. По его мнению, это стало результатом утраты доверия между Украиной и Беларусью.

Детали: Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим пожаловался на действия местных пограничников при его возвращении в республику. Как сообщает «Громадське», на въезде в страну они обыскали его машину.

«Вот последний пример. Когда я пересекал границу, возвращаясь на собственном транспорте из Украины, меня досматривали. Смотрели мои личные вещи, что вообще не соответствует дипломатической практике. Заставили открыть автомобиль, показать, что лежит в багажнике», — пожаловался Кизим, добавив, что за 27 лет работы ни разу не сталкивался с таким отношением к себе.

При этом начальник пограничного пункта никак не объяснил происходящее. «Я не могу понять, что хотели найти в багажнике моего автомобиля. Не хочу утрировать, но, наверное, кучу оружия или, может быть, снаряженного боевика. Во всяком случае инцидент для меня был неприятным», — заключил Кизим.

В тему: 17 августа Министерство иностранных дел Украины впервые в истории вызывает посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений. Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил это целым рядом недружественных действий со стороны белорусского руководства.

Это произошло, в частности, после того как Беларусь передала 32 задержанных наемников из ЧВК «Вагнера» Российской Федерации.

19 августа Лукашенко поручил Министерству иностранных дел предупредить лидеров европейских государств и в частности Владимира Зеленского об ответственности «за разжигание беспорядков».

28 августа Украина заморозила все отношения с Беларусью до стабилизации ситуации в стране.

3 сентября он озвучил список недружественных стран. Среди них оказалась Украина.