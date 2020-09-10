Главные новости за 10 сентября 2020 года

— Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак действительно имел список обязательств перед россиянами. Как утверждает его предшественник Андрей Богдан, одним из них было «увольнение всех прозападных политиков» из власти.

— Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил о том, что операция по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера» готовилась украинскими и американскими спецслужбами и была сорвана по звонку из ОПУ.

— Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ушел на самоизоляцию в связи с заражением коронавирусом. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

— Наибольшее число заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 среди трудовых коллективов Киева зафиксировано в банковских учреждениях. Им на смену идут учебные заведения.

— Группа хасидов снесла часть ограды у могилы цадика Нахмана в Умани, которая была установлена для предотвращения распространения коронавируса.

— СБУ заявляет о задержании в Киеве «одного из руководителей» ИГИЛ. Его арестовали на 40 суток и планируют экстрадировать из страны.

— Необычное ЧП произошло в Мариуполе. Тут женщина-водитель, нарушив ПДД, съела постановление полиции.

— Российского оппозиционера Алексея Навального отравили новой разновидностью боевого нервно-паралитического яда «Новичок», доступ к которой может быть только у российских спецслужб.

— На месте взрыва в Бейруте вспыхнул сильный пожар. По данным СМИ, здесь горит склад с шинами и маслами.

— Американский штат Орегон охватили гигантские пожары. Появилось видео.

— В Германии рассказали, что ждет мир в 21 веке. Свой прогноз дали эксперты из Deutsche Bank.

— Как унять зуд правильно? Об этом поведали американцы.