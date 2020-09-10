Названы главные признаки рака кишечника

Главное: Стали известны признаки рака кишечника. Их назвал медик.

Детали: Известный российский хирург-колопроктолог Александр Малышев у себя в социальных сетях рассказал о признаках рака кишечника. Озвучены самые главные симптомы.

Медик поведал: «Первая стадия часто сопровождается минимальными симптомами. Это повышенное газообразование и в принципе дискомфорт в животе».

Он пояснил, что «выявить заболевание на ранней стадии поможет колоноскопия».

Эксперт добавил: «Если врач обнаружит полипы на слизистой, он сразу их удалит».

По его словам, «для второй стадии характерны дискомфорт в животе, появление крови в стуле, снижение массы тела, чередование поносов и запоров: в этом случае лечение включает химиотерапию и операцию».

Врач говорит: «На третьей стадии опухоль поражает всю стенку кишечника, на четвертой стадии метастазы поражают соседние органы. Симптоматика схожа с признаками второй стадии, особенно в плане кровяных выделений. После оперативного вмешательства пациент проходит курс химиотерапии, также возможен курс лучевой терапии».

Специалист резюмирует: «Опухоли кишечника растут медленно, поэтому необязательно ходить на обследование ежегодно. Однако раз в пять лет проходить процедуру колоноскопии стоит каждому человеку, особенно если он старше 45 лет».

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