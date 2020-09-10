Состояние водных ресурсов в Украине заставило Всемирный фонд природы бить в набат

Главное: Всемирный фонд природы указал на очень плохое состояние, в котором находятся украинские водные ресурсы, а также болота и степи. Эксперты разработали ряд рекомендаций по исправлению сложившейся ситуации.

Детали: Пресноводные ресурсы в Украине находятся в очень плохом состоянии. Как сообщает «Украинская правда_Жизнь» со ссылкой на Всемирный фонд природы, по данным аналитической системы WWF Water Risk Filter, на сегодняшний день они имеют отметку «высокий риск» и уверенно идут к статусу «очень высокий риск».

Кроме того, в WWF отмечают критическую ситуацию, которая сложилась в экосистеме болот и степной зоны Украины. В частности, как утверждается, площадь степей в нашей стране за последние десятилетия сократилась с 40% территории до нескольких процентов. А на Полесье за​​последние 100 лет было осушено более 1 млн га болот.

В фонде также обратили внимание на то, что лишь 6,77% площади Украины приходится на заповедники. По мнению экспертов, этот показатель необходимо увеличивать, и, прежде всего, за счет лесов.

Отметим, что WWF предоставил ряд рекомендаций по снижению тенденции к уменьшения природных ресурсов. В частности, предлагается:

1. Увеличить долю природных территорий в Украине:

— вернуть в состояние природных территорий часть малоэффективных для агропроизводства пахотных земель, которая, по некоторым оценкам, достигает 10 млн га;

— запретить дренаж природных территорий по всей стране;

— увеличить площадь земель лесного фонда.

2. Немедленно инициировать масштабное исследование влияния химических веществ, используемых в защите растений на природный мир и уменьшить их использование. В частности тех, что используются в агропроизводства и связаны с потерей насекомых-опылителей, например, пчел, от которых зависит наша продовольственная безопасность.

3. Ввести мониторинг водных биологических ресурсов и осуществлять управление над их добычей.

4. Ввести действенный план борьбы с браконьерством

5. Обеспечить надлежащее финансирование программ, связанных с уменьшения нагрузки на окружающую среду и охраной биоразнообразия.

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