Стало известно, чем на самом деле отравили Навального, и кто за этим стоит

Главное: Российского оппозиционера Алексея Навального отравили новой разновидностью боевого нервно-паралитического яда «Новичок», доступ к которой может быть только у российских спецслужб.

Детали: Результаты анализов следов, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, свидетельствуют о том, что Навальный был отравлен новым, более развитым типом химического оружия класса «Новичок», о котором до сих пор никто не знал, но который считается более опасным и смертоносным, чем все известные ответвления этого проекта. Как сообщает LB.ua со ссылкой на немецкие СМИ, власти Германии не сомневается в том, что операцию с использованием такого новейшего яда могли провести только российские спецслужбы.

Как отмечает издание, эксперты обнаружили остатки этого вещества на руках Навального и на бутылке с водой, из которой он пил.

По данным журналистов, этот новый вариант «Новичка» должен работать медленнее, чем известный ранее.

В Германии подозревают, что один из агентов российской внутренней секретной службы, ФСБ, следил за Навальным, или добавил в чай яд, специально переправленный спецслужбой, или использовал его для обработки поверхности чашки. Таким образом, Навальный должен был погибнуть на борту самолета.

То, что он остался жив в Берлине связывают с рядом счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция летчика, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, которые немедленно ввели Навальному антидот атропин.

Между тем, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на германские СМИ, Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы и находится в лучшем состоянии, «чем можно было бы ожидать в такой ситуации».

В то же время пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что информация об улучшении его состояния сильно преувеличена. «В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — написала она на своей странице в Twitter.

В тему: 20 августа 2020 года известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Вскоре после госпитализации он впал в кому с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

При этом российские врачи выражали сомнение в том, что он был отравлен. По некоторым данным, накануне он употреблял алкоголь и мог принимать медикаменты. По мнению омских медиков, основным диагнозом Навального стало нарушение углеводного баланса, что вызвало резкое понижение сахара в крови.

Личный врач и сторонники политика эту информацию опровергли, заявив, что в его организме обнаружен яд, который представляет опасность для окружающих.

26 августа СМИ сообщили о возможном сходстве между отравлением российского политика и покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, которого, предположительно, отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».

2 сентября информация об отравлении Навального «Новичком» была подтверждена специалистами из Лаборатории Бундесвера.

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике «Шарите» постепенно вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.