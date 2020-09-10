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Богдан подтвердил, что спецоперация по задержанию боевиков «Вагнера» провалилась по звонку из ОПУ

Автор: «Фраза»
10.09.20 11:58
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Богдан подтвердил, что спецоперация по задержанию боевиков «Вагнера» провалилась по звонку из ОПУ

Главное: Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил о том, что операция по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера» готовилась украинскими и американскими спецслужбами и была сорвана по звонку из ОПУ.

Детали: Бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан подтвердил информацию о провале украинской спецоперации по задержанию боевиков из ЧВК «Вагнера» в Беларуси. Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью Дмитрию Гордону, на вопрос о том, верит ли он в версию о том, что операция была сорвана из-за вмешательства представителей украинской власти, Богдан ответил: «Я не верю, я знаю, что было именно так. Там даже хуже все».

По его словам управление внешней разведки действительно готовило спецоперацию вместе с представителями американских спецслужб, ее готовили больше года, но «ее разрушил один телефонный звонок». «Человек, который сделал этот звонок, он фактически признался, что это сделал», — добавил экс-чиновник, подчеркнув, что речь идет о представителе ближайшего окружения президента.

При этом он отказался называть фамилию, сославшись на то, что об этом скоро «расскажет прокурор в этом деле».

Богдан также подчеркнул, что президент Владимир Зеленский не отменял операцию, но «согласился с тем, что надо перенести на несколько дней». Он объяснил это желанием создать положительный пиар-образ в связи с предстоящими местными выборами.

Отметим, что сразу после интервью Богдан написал на своей странице в Facebook в шуткунаписал о том, что «в связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу». При этом он прорекламировал свой канал в Telegram, в котором на данный момент размещено лишь одно фото на пляже и ссылка на интервью Гордону.

Скриншот сообщения экс-главы ОПУ Андрея Богдана в Facebook

Скриншот канала экс-главы ОПУ Андрея Богдана в Telegram

В тему: 6 августа 2020 года российская «Комсомольская правда» заявила о причастности к задержанию боевиков из ЧВК «Вагнера» украинских спецслужб.

18 августа украинский журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники, подтвердил, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков из ЧВК «Вагнера». Однако якобы после соответствующего доклада в Офис президента Украины спецоперация провалилась.

На следующий день СБУ, СВР и глава Офиса Президента Андрей Ермак опровергли информацию о причастности спецслужб Украины к этой операции.

Напомним: 29 июля 2020 года в Беларуси заявили о задержании 32 иностранных граждан. Впоследствии стало известно, что все они являются наемниками из российской ЧВК «Вагнера», которые прибыли из России «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Группа поселилась в санатории под Минском. Всего же, по данным белорусской стороны, количество засланных боевиков достигает 200.

На следующий день стало известно, что половина задержанных оказались участниками войны на Донбассе. Четверо из них — гражданами Украины.

11 августа Офис Генерального прокурора Украины направил в прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков. Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие в Украине установило, что задержанные в Беларуси лица участвовали в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Тем не менее, уже 14 августа Беларусь передала всех задержанных Российской Федерации.

В этой связи 17 августа Министерство иностранных дел Украины впервые в истории вызвало посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений.

Тэги: США, политика, Служба внешней разведки, Беларусь, спецоперация, Владимир Зеленский, новости Украины, ЧВК «Вагнер», Андрей Богдан, Офис президента Украины

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