Богдан подтвердил, что спецоперация по задержанию боевиков «Вагнера» провалилась по звонку из ОПУ

Главное: Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил о том, что операция по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера» готовилась украинскими и американскими спецслужбами и была сорвана по звонку из ОПУ.

Детали: Бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан подтвердил информацию о провале украинской спецоперации по задержанию боевиков из ЧВК «Вагнера» в Беларуси. Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью Дмитрию Гордону, на вопрос о том, верит ли он в версию о том, что операция была сорвана из-за вмешательства представителей украинской власти, Богдан ответил: «Я не верю, я знаю, что было именно так. Там даже хуже все».

По его словам управление внешней разведки действительно готовило спецоперацию вместе с представителями американских спецслужб, ее готовили больше года, но «ее разрушил один телефонный звонок». «Человек, который сделал этот звонок, он фактически признался, что это сделал», — добавил экс-чиновник, подчеркнув, что речь идет о представителе ближайшего окружения президента.

При этом он отказался называть фамилию, сославшись на то, что об этом скоро «расскажет прокурор в этом деле».

Богдан также подчеркнул, что президент Владимир Зеленский не отменял операцию, но «согласился с тем, что надо перенести на несколько дней». Он объяснил это желанием создать положительный пиар-образ в связи с предстоящими местными выборами.