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Немецкие банкиры предсказали всему миру «век беспорядка»

Александр Панько
10.09.20 11:37
579
Немецкие банкиры предсказали всему миру «век беспорядка»

Главное: В Германии рассказали, что ждет мир в 21 веке. Свой прогноз дали эксперты из Deutsche Bank.

Детали: Финансисты из Deutsche Bank дали прогноз, каким будет 21 век для всего мира. Они прогнозируют огромные перемены.

В их отчете сказано: «На смену эпохи глобализации, которая длилась с 1980-го года, приходит век беспорядка. Характерной чертой новой эпохи станет возвышение экономики Китая над экономикой США, и это противостояние будут напоминать взаимоотношения американцев и СССР времен холодной войны».

Немцы подчеркивают: «Мы ожидаем продолжения роста глобального долга, политики вертолетных денег от центральных банков и усиления влияния молодых поколений, вступивших во взрослую жизнь в 21 веке, в том числе с точки зрения их электорального веса».

Они резюмируют: «Новая эпоха будет характеризоваться ростом инфляции, озабоченностью вопросами климата, ужесточением конкуренции поколений и новой технологической революцией. Глобальный беспорядок будет определять новую эпоху, по крайней мере на первых порах, в течение десятилетия или больше».

В тему: 7 сентября 2020 года мы писали, что цены на нефть начали снижение: эксперты объяснили, что произошло.

3 сентября 2020 года сообщалось о том, что эксперты прогнозируют финансовый крах одной из стран Востока.

Тэги: мир, экономика, финансовый кризис, кризис, прогноз, финансы, банки

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