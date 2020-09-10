Немецкие банкиры предсказали всему миру «век беспорядка»

Главное: В Германии рассказали, что ждет мир в 21 веке. Свой прогноз дали эксперты из Deutsche Bank.

Детали: Финансисты из Deutsche Bank дали прогноз, каким будет 21 век для всего мира. Они прогнозируют огромные перемены.

В их отчете сказано: «На смену эпохи глобализации, которая длилась с 1980-го года, приходит век беспорядка. Характерной чертой новой эпохи станет возвышение экономики Китая над экономикой США, и это противостояние будут напоминать взаимоотношения американцев и СССР времен холодной войны».

Немцы подчеркивают: «Мы ожидаем продолжения роста глобального долга, политики вертолетных денег от центральных банков и усиления влияния молодых поколений, вступивших во взрослую жизнь в 21 веке, в том числе с точки зрения их электорального веса».

Они резюмируют: «Новая эпоха будет характеризоваться ростом инфляции, озабоченностью вопросами климата, ужесточением конкуренции поколений и новой технологической революцией. Глобальный беспорядок будет определять новую эпоху, по крайней мере на первых порах, в течение десятилетия или больше».

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