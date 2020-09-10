Украинцам рассказали, какое имущество супругов не делится при разводе

Главное: В Украине на законодательном уровне определено имущество, которое не может делиться при разводе.

Детали: Согласно Гражданского кодекса Украины, определено 9 категорий собственности, которые не могут делиться при расторжении брака. Фактически, это имущество навсегда остается во владении собственника, при том, что муж или жена по закону никогда не будет иметь право на такое имущество.

Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «MK Partners» Василий Майоров рассказал «Фразе», какое имущество согласно ст. 57 Семейного кодекса Украины является личной собственностью одного из супругов:

— все имущество, приобретенное до брака;

— все имущество, полученное на основании договора дарения или в порядке наследования;

— имущество, приобретенное за денежные средства, которые принадлежали ей или ему лично;

— жилье, приобретенное ею или им за время брака вследствие его приватизации;

— земельный участок, приобретенный ею, им за время брака в результате приватизации земельного участка;

— вещи индивидуального пользования, в том числе драгоценности, даже тогда, когда они были приобретены за счет общих средств супругов;

— премии, награды, которые она, он получили за личные заслуги;

— средства, полученные как возмещение за потерю (повреждение) вещи, которая ей, ему принадлежала, а также как возмещение причиненного ей, ему морального вреда;

— страховые суммы, полученные ею, им по обязательному личному страхованию, а также по добровольному личному страхованию.

«Кроме того, суд может признать личной частной собственностью жены, мужа имущество, приобретенное ею, им за время их отдельного проживания в связи с фактическим прекращением брачных отношений», — рассказал эксперт.

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