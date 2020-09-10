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«Назначай кого хочешь, лишь бы идиотом был»: Богдан рассказал о кадровых принципах власти

Автор: «Фраза»
10.09.20 10:46
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«Назначай кого хочешь, лишь бы идиотом был»: Богдан рассказал о кадровых принципах власти

Главное: Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак действительно имел список обязательств перед россиянами. Как утверждает его предшественник Андрей Богдан, одним из них было «увольнение всех прозападных политиков» из власти.

Детали: Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подтвердил существование списка с обязательствами перед россиянами, которые якобы обещал выполнить действующий глава ОП Андрей Ермак.«Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. Там то ли 12, то ли 13 пунктов. В это верят все иностранные спецслужбы», — рассказал Богдан в интервью Дмитрию Гордону, добавив, что речь идет о «каком-то алгоритме». «Мы вам корабли — вы нам воду в Крым, мы вам пленных — вы нам прямое авиасообщение, мы вам $3 млрд по решению суда — а вы нам что-то», — объяснил экс-чиновник.

Как сообщает «Украинская правда», по его словам, одним из пунктов этого «соглашения» было «увольнение всех прозападных политиков» и сейчас завершается его выполнение. «Как происходят назначения. Уволили прозападного какого-то — приходят оттуда: „А вот этого можно? — Да назначай кого хочешь, главное, чтобы идиотом был“», — рассказал Богдан о якобы принципах кадровой политики новой власти.

В тему: 11 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы своего Офиса и назначил на его место Андрея Ермака.

Тэги: Россия, политика, список, новости Украины, Андрей Богдан, Андрей Ермак, Офис президента Украины

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