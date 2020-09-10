Как правильно чесаться? Опубликован научный подход к проблеме

Главное: Как унять зуд правильно? Об этом поведали американцы.

Детали: Исследователи из университета Майами (США) задались вопросом: как правильно чесаться, чтобы унять зуд? Их выводы цитирует издание Journal of Neuroscience.

Ученые говорят: «Трение или поглаживание кожи способно остановить зуд, активировав определенные механорецепторы, то есть окончания нервных волокон, реагирующие на механическое давление или иные механические воздействия».

В ходе своего эксперимента американцы наносили на кожу мышей раздражающие вещества, которые вызывали зуд, после чего поглаживали эти места, регистрируя реакцию нейронов спинного мозга.

В публикации сказано: «Такое действие запускает работу нейронов дорсальных рогов, связанных с чувствительностью. Когда мышей переставали гладить, активность нейронов снижалась».

Эксперты поясняют: «Нейроны реагируют как на зуд, так и на поглаживание, поясняют исследователи. Повышение их активности было связано с прикосновением, снижение же, наоборот, с уменьшением зуда».

Отмечается и следующее: «Того же эффекта удалось достичь, стимулируя чувствительные к прикосновениям нервные окончания напрямую с помощью оптогенетики, а ингибирование нейронов, связанных с зудом, не уменьшало ответную реакцию нейронов дорсальных рогов».

Исследователи информируют: «Оптогенетическая стимуляция сенсорных нейронов способна подавлять поведение, связанное с зудом, не влияя на поведение, связанное с болью. Поглаживание приводит к каскаду реакций, в итоге которых активируются противозудные» вставочные нейроны спинного мозга, что приводит к облегчению зуда».

Они резюмируют: «Поглаживание кожи уменьшило активность чесания чувствительных нейронов спинного мозга».

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