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Главную оппонентку Лукашенко задержали при попытке выезда в Украину

Александр Панько
08.09.20 09:32
369
Главную оппонентку Лукашенко задержали при попытке выезда в Украину

Детали: Соратницу бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, члена координационного совета Марию Колесникову задержали за незаконное пересечение границы. Ее коллегам удалось выехать в Украину.

Главное: По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. Как сообщает TUT.BY со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского, они прошли пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» в начале пятого утра 8 сентября. По его словам, все трое ехали в одной машине.

В то же время как сообщает «Беларусь 1» на своем канале в Telegram, Антон Родненков и Иван Кравцов «этой ночью сбежали за границу» и находятся на территории Украины, а «Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе».

При этом, как сообщает пропагандистский канал ATN_News в Telegram, «беглецы прошли пограничный и таможенный контроль, а при осмотре авто у них сдали нервы». «Резко рванув в сторону Украины, они чуть не сбили пограничника. При этом Колесникову буквально выбросили из машины», — говорится в сообщении .

В подтверждение опубликован ролик, на котором видно, как некий автомобиль BMW спокойно проходит все таможенные процедуры и выезжает за пределы границы. При этом на кадрах не видно каких-либо резких движений, попыток наезда на пограничников и выпадающих пассажиров.

Информацию о задержании Колесниковой также подтверждает российский «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Ни Антон Родненков, ни Иван Кравцов, ни Мария Колесникова не планировали отъезд за границу. Были категорически против. На границе они оказались после задержания. Вероятно, их доставили туда из СИЗО. Такая провокация, в рамках которой Колесникову и задержали», — рассказал он.

Впоследствии пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде» подтвердил, что граждане Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину и сейчас проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством.

При этом «гражданка Республики Беларусь Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала».

В тему: 7 сентября 2020 года неизвестные похитили соратницу бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, члена координационного совета Марию Колесникову в центре Минска. По словам очевидцев мужчины в штатском и масках запихнули ее в микроавтобус с надписью «Связь» возле Национального художественного музея. Тогда же пропала связь с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым.

Тэги: Украина, мир, граница, оппозиция, репрессии, бегство, Беларусь, Светлана Тихановская, Мария Колесникова

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