Киевских школьников будут кормить по-новому

Главное: В киевских школах усилят контроль за питанием детей. Связано это с карантином из-за коронавируса.

Детали: Из-за карантина в столичных школах изменили формат питания. Об этом рассказал и. о. первого заместителя городского головы Валентин Мондриевский, сообщают «Факты».

По его словам, введение завтраков (в индивидуальной упаковке их выдают ученикам начальной школы) — мера вынужденная и временная. Завтраки не заменяют горячую пищу, но они утверждены Госпотребслужбой на период действующих ограничений.

К уже привычной модели мультипрофильного питания (когда детям на выбор предлагается несколько блюд) школы вернутся обязательно, но позже. Во время пандемии контроль за питанием учеников усиливается, и к предприятиям, которые кормят детей, предъявляются повышенные требования: чтобы соблюдались санитарные правила, и ученики не оставались голодными.

Также Мондриевский рассказал, что по-прежнему горячие обеды для старшеклассников и учеников групп продленного дня остаются в силе, но с учетом всех противоэпидемических мер.

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