Главные новости за 4 сентября 2020 года

- На сегодняшний день в Украине проводится около 25 тыс. тестов на коронавирус в сутки. По подсчетам министра здравоохранения Максима Степанова, их количества хватит на 1,5-2 месяца.

- Еще три страны открыли свои границы для туристов из Украины. Всего ограничения для украинцев сняли уже 48 стран.

- Киевский городской лабораторный центр Минздрава больше не будет проводить обследование частных лиц на предмет коронавируса. Глава МОЗ Максим Степанов обещает разобраться.

- В египетском городе Шарм-эль-Шейх в больницу была доставлена пятилетняя украинка. По словам сотрудника правоохранительных органов, есть все основания полагать, что девочку изнасиловали.

- Ограбление банка в Нигерии завершилось трагедией – погибли люди. Появилось видео с места событий.

- В Нью-Йорке автомобиль, за рулем которого был поклонник Дональда Трампа, врезался в толпу митингующих. Появилось видео.